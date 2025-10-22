Megszólalt Moszkva a budapesti békecsúcs halasztásáról: azt mondják, az egész ügy egyetlen dologról szól

Egyáltalán nem igaz, hogy meghiúsult akár a budapesti békecsúcs, akár a külügyminiszteri szintű orosz-amerikai egyeztetés, ezek hamis információk, melyeket a „háborús érdekkörök” terjesztenek – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Tegnap jelentette be a Fehér Ház, hogy rövidtávon nincs kilátásban személyes találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, sem Budapesten, sem máshol. Trump maga azt mondta: két napon belül eldönti, találkozzon-e az orosz elnökkel, vagy sem, mert úgy látja, ennek csak akkor van értelme, ha sikerül is előrelépést tenni a háború lezárása érdekében.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 21. Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot

Marja Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő azt mondta:

hamis információ, hogy nem lesz békecsúcs, ahogy az is, hogy meghiúsultak az egyeztetések Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszterek közt.

Az én elméletem, hogy ez egyszerű információs hazudozás – amit egyébként nem is fejeztek be, hanem folyamatosan terjesztenek: információkat hintenek el, majd helyreigazítást tesznek közzé, aztán megint – ez az egész arról szól, hogy Zelenszkijnek próbálnak nemzetközi támogatást nyerni”

– mondta a moszkvai sajtófőnök.

Közben Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes arról beszélt: nincs semmilyen akadálya az elnöki találkozónak, csupán az időpontot és a körülményeket kell véglegesíteni. Hangsúlyozta:

az előkészületek még mindig folyamatban vannak a két vezető találkozójára orosz részről.

Rjabkov arra is kitért: nem sikerült megállapodni még a külügyminiszteri találkozó részleteiről sem, de nem igaz, hogy ez teljesen meghiúsult volna.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images