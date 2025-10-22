  • Megjelenítés
Megtalálták a parajdi katasztrófa felelőseit - Repült a Salrom vezetősége
Globál

Megtalálták a parajdi katasztrófa felelőseit - Repült a Salrom vezetősége

MTI
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét - jelentette be közösségi oldalán Radu Miruta román gazdasági miniszter.

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) minisztere hónapok óta próbálta előbb lemondásra bírni, majd meneszteni a román állami vállalat vezetőségét, melyet több alkalommal is azzal vádolt, hogy felelős a parajdi bányakatasztrófáért. A román sajtó által szerdán ismertetett, kedden késő este kelt Facebook-bejegyzésében a miniszter azt írta, hogy ez megtörtént, a kisebbségi részvényes szavazatával sikerült elérni a vezetőség leváltását.

"Leváltottuk azt a vezetőséget, amely szemet hunyt egy bánya beomlása felett, ugyanakkor fölösleges és költséges beszerzéseket hajtott végre, amit két hivatalos jelentés is dokumentál" - írta Radu Miruta. Mint magyarázta, az állami vállalat vezetőségének leváltására azért kellett több hónapot várni, mert vizsgálatokra, tárgyalásokra és szilárd dokumentációra volt szükség.

A gazdasági miniszter rámutatott, hogy a Salrom felelősségét a parajdi sóbánya elárasztásában két jelentés is alátámasztja, amelyekben a kormányfő ellenőrző testületének és a gazdasági tárcának a vállalatnál végzett vizsgálatai következtetéseit összegzik. Szerinte ezek világosan kimutatják, hogy a Salrom "csúfot űzött" az állami erőforrásokból. "Ennek most vége" - írta Radu Miruta, aki szerint

bíróság elé viszik az ügyet az okozott kár megtérítése és a vétkesek felelősségre vonása végett.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a Salrom élére ideiglenes vezetőséget neveznek ki azon szakemberek közül, akik jelentkeztek a minisztérium által meghirdetett versenyvizsgára. Anélkül, hogy megnevezte volna az új vezetőség tagjait, közölte, hogy közöttük geológiai kitermelésben jártas helybéli szakember, menedzsmenttel foglalkozó gazdasági szakember és elismert üzletember is van.

A Salrom vezetőségének menesztését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is több alkalommal kérte, hangsúlyozva, hogy az állami vállalat a román vízügyi hatósággal közösen felelős a parajdi sóbánya vízzel való elárasztásáért, mivel nem ismerték fel a veszélyt, és nem végezték el idejében a bánya fölött folyó Korond-patak elterelési munkálatait. A menesztések elhúzódását az állami vállalatoknál talált eljárásbeli akadályokkal magyarázták.

A román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete szombaton ismertette az állami vállaltoknál végzett vizsgálatának eredményeit.

A jelentés szerint a Salrom alábecsülte és nem tekintette fenyegető veszélynek a vízbetörés kockázatát a parajdi sóbányában,

így stratégiája sem volt a sólelőhely védelmére, holott a beruházásokhoz szükséges anyagi források a rendelkezésére álltak.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet korábban évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése függ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

