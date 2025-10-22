  • Megjelenítés
Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát
Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát

Masszív orosz támadás érte Ukrajnát az éjjel: majdnem az összes nagyváros körül drónok, rakéták és szárnyasbombák csapódtak be, országszerte áramkimaradások vannak.

Masszív támadás érte Ukrajnát

Csak Kijevben, Ukrajna fővárosában eddig 21 sérültet és két halottat jelentettek, köztük gyerekeket. Országszerte eddig 6 halálos áldozatról tudni.

De támadás érte Csernyihivet, Odesszát, Dnyipropetrovszkot, Kirovhradot, Poltavát, Vinnyicját, Zaporizzsját, Cserkasszit és Szumit is.

Majdnem minden érintett régióban erőműveket és trafóállomásokat támadtak az oroszok, a lakosság áramkimaradásokat tapasztalhat.

Az ukrán légvédelem hajnalban MiG-31K vadászgépeket észlelt az orosz légtérben – feltételezhető, hogy a mélységi csapások egy részét Kinzsal hiperszonikus rakétákkal követték el.

Az ukrán légvédelem reggeli jelentése a támadásban használt pontos eszközökről, elfogási arányokról még nem érkezett meg – amint ez megjön, frissítjük a cikket.

Mit reagál majd Donald Trump?

Az amerikai elnök még nem reagált a hajnali orosz támadásra, a washingtoni vezető még alszik.

A kérdés azért érdekes, mert Trump eddig kifejezetten kritikusan válaszolt az ilyen masszív orosz támadásokra, melyek akkor történtek, amikor épp békíteni próbálja a feleket – most is épp egy csúcstalálkozót próbál összehozni az elnök a háború lezárása érdekében Budapesten.

Trump tegnap azt mondta:

fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha lát rá lehetőséget, hogy előrelépés történjen a háború lezárása felé.

Elmondta azt is, hogy 2 napon belül eldönti, van-e értelme találkozni – ez a támadás valószínűleg afelé orientálja majd az amerikai politikust, hogy a „nem” opciót részesítse előnyben.  

Két napon belül persze még sok minden történhet - a támadás híre azonban biztos eljut majd Trump elnökhöz - erről alighanem Kijev is gondoskodik majd.

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Aleksandr Gusev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / A címlapkép illusztráció, a fotó egy korábbi támadásról készült.

