Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát

Masszív támadás érte Ukrajnát
Csak Kijevben, Ukrajna fővárosában eddig 21 sérültet és két halottat jelentettek, köztük gyerekeket. Országszerte eddig 6 halálos áldozatról tudni.
De támadás érte Csernyihivet, Odesszát, Dnyipropetrovszkot, Kirovhradot, Poltavát, Vinnyicját, Zaporizzsját, Cserkasszit és Szumit is.
Majdnem minden érintett régióban erőműveket és trafóállomásokat támadtak az oroszok, a lakosság áramkimaradásokat tapasztalhat.
‼️Russia launched a major missile and UAVs strike on Ukraine overnight! pic.twitter.com/UQ4oJjgbxE https://t.co/UQ4oJjgbxE— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) October 22, 2025
Az ukrán légvédelem hajnalban MiG-31K vadászgépeket észlelt az orosz légtérben – feltételezhető, hogy a mélységi csapások egy részét Kinzsal hiperszonikus rakétákkal követték el.
Az ukrán légvédelem reggeli jelentése a támadásban használt pontos eszközökről, elfogási arányokról még nem érkezett meg – amint ez megjön, frissítjük a cikket.
Mit reagál majd Donald Trump?
Az amerikai elnök még nem reagált a hajnali orosz támadásra, a washingtoni vezető még alszik.
A kérdés azért érdekes, mert Trump eddig kifejezetten kritikusan válaszolt az ilyen masszív orosz támadásokra, melyek akkor történtek, amikor épp békíteni próbálja a feleket – most is épp egy csúcstalálkozót próbál összehozni az elnök a háború lezárása érdekében Budapesten.
Trump tegnap azt mondta:
fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha lát rá lehetőséget, hogy előrelépés történjen a háború lezárása felé.
Elmondta azt is, hogy 2 napon belül eldönti, van-e értelme találkozni – ez a támadás valószínűleg afelé orientálja majd az amerikai politikust, hogy a „nem” opciót részesítse előnyben.
Két napon belül persze még sok minden történhet - a támadás híre azonban biztos eljut majd Trump elnökhöz - erről alighanem Kijev is gondoskodik majd.
Címlapkép forrása: Aleksandr Gusev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / A címlapkép illusztráció, a fotó egy korábbi támadásról készült.
