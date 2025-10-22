  • Megjelenítés
Nincs békülés: Oroszország szövetségese bekeményített, ballisztikus rakétát lőttek ki
Globál

Nincs békülés: Oroszország szövetségese bekeményített, ballisztikus rakétát lőttek ki

MTI
Szöul szerint Észak-Korea szerdán újabb fegyverkísérletet hajtott végre legalább egy ballisztikus rakétával, az elsőt I Dzsemjong dél-koreai elnök júniusban történt beiktatása óta.

A mostani rakétakísérlet az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának közeledtével történt, amelyet október 31-én és november 1-jén tartanak a dél-koreai Kjondzsu városában, és amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vesz.

Az amerikai elnök korábban kijelentette, reméli, hogy találkozhat Észak-Korea vezetőjével, Kim Dzsongünnal, esetleg még ebben az évben, miután első hivatali ideje alatt három csúcstalálkozót is tartottak: 2018 júniusában Szingapúrban, 2019 februárjában Vietnamban, majd ugyanazon év júniusában a két Korea közötti határon.

A tárgyalások azonban kudarcba fulladtak, mivel az Egyesült Államok nem tudta rávenni Észak-Koreát, hogy bármilyen engedményt tegyen nukleáris fegyvereinek felszámolása terén.

Szeptember végén Kim Dzsongün mindazonáltal kijelentette, hogy kész újra felvenni a kapcsolatot Washingtonnal, sőt, azt is állította, hogy "jó emlékei vannak" az amerikai elnökről. De csak akkor találkoznának, ha Washington feladja azt az elképzelést, hogy megfosztja országát az atomfegyvertől.

Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjai az ENSZ súlyos szankcióinak tárgyát képezik. Phenjan ezeket a fegyverfejlesztéseket az Egyesült Államok és szövetségesei, köztük Dél-Korea részéről érkező fenyegetésekkel indokolja.

Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

