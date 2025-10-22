  • Megjelenítés
FONTOS Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset miatt
Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset miatt

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanás ügyében, egyelőre ismeretlen tettes ellen - írta a Telex.

A rendőrség a Magyar Nemzettel közölte, hogy jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, az ügynek még nincs gyanúsítottja.

A százhalombattai olajfinomító egyik feldolgozó üzemében hétfőn tűz és robbanás történt. A baleset során személyi sérülés nem történt, és a környező településeket sem fenyegette veszély. Az eset okainak feltárására jelenleg is zajlanak a hatósági és belső vizsgálatok.

A Dunai Finomító működésében ez nem az első fennakadás az utóbbi időben. Idén júliusban egy technológiai berendezés meghibásodása miatt kellett leállítani az üzem egyik egységét, ami fokozott fáklyázással és füsthatással járt. 2022 nyarán pedig az AV2-es üzemben keletkezett kisebb tűz.

Holoda Attila energetikai szakértő tegnap az atv esti műsorában már jelezte, hogy az ilyen esetek mögött többségében emberi mulasztás áll.

