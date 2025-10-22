Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset miatt

A rendőrség a Magyar Nemzettel közölte, hogy jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, az ügynek még nincs gyanúsítottja.
A százhalombattai olajfinomító egyik feldolgozó üzemében hétfőn tűz és robbanás történt. A baleset során személyi sérülés nem történt, és a környező településeket sem fenyegette veszély. Az eset okainak feltárására jelenleg is zajlanak a hatósági és belső vizsgálatok.
A Dunai Finomító működésében ez nem az első fennakadás az utóbbi időben. Idén júliusban egy technológiai berendezés meghibásodása miatt kellett leállítani az üzem egyik egységét, ami fokozott fáklyázással és füsthatással járt. 2022 nyarán pedig az AV2-es üzemben keletkezett kisebb tűz.
Holoda Attila energetikai szakértő tegnap az atv esti műsorában már jelezte, hogy az ilyen esetek mögött többségében emberi mulasztás áll.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megvolt a szavazás: szigorúbb határidővel jön az orosz energiáról való leválás, hiába ágál Magyarország és Szlovákia
Brüsszelénél is keményebb határidőket dobtak be.
Szuperraktárral válaszolna Brüsszel a kínai kitettségre
A közös beszerzés lehet a hosszú távú válasz a ritkaföldfémek terén is.
Von der Leyen figyelmeztetése: Európa kiszorulhat a jövő legfontosabb piacairól, ha nem cselekszik azonnal
Fontos kijelentéseket tett az Európai Bizottság elnöke.
Likviditás nélkül nincs növekedés – továbbra is kulcskérdés a finanszírozás a kkv-knál
A források és támogatások célja, hogy az ötletből valóság legyen.
Beismerte a kormány: nem tartható a minimálbér-emelés
Az államtitkár szerint most új tárgyalások kezdődnek.
Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
Meloniék mégis emelnek.
Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország
Azt mondja, előre eltervezett esemény volt.
Mutatjuk a befektetéseket, amelyekkel 50 százalékot is lehetett már keresni idén
Elképesztő hozamokat tehettek zsebre, akik mertek kockáztatni.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!