Öngyilkos küldetésre indult a 70 éves férfi a szerb fővárosban

Terrorcselekménynek nevezte Aleksandar Vucic szerb elnök szerdai rendkívüli sajtótájékoztatóján, hogy egy férfi a szerbiai parlament előtt tüzet nyitott, és megsebesített egy másik férfit.

Aleksandar Vucic közölte, hogy a 70 éves Vladan Andjelkovic előbb felgyújtott egy sátrat a hónapok óta a parlament épülete elé felhúzott sátortáborban, majd rálőtt arra a férfira, aki észrevette, hogy mit csinál. A szerb elnök sajtótájékoztatóján levetítette a rendőrség felvételét, amelyen Vladan Andjelkovic az indítékairól beszél. Az elfogott beismerte tettét, és közölte, hogy önállóan cselekedett, erre senki nem bérelte vagy bujtotta fel, mint mondta, zavarta, hogy a főváros központját egy sátortábor csúfítja el, és abban reménykedett, hogy tettének következményeként a rendőrség lelövi, mert nem akar már tovább élni.

A megsebesített 57 éves férfit kórházba szállították, az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint sebesülése súlyos, állapotáról a műtét után tudnak nyilatkozni az orvosai.

Miután az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén 16 ember halálát okozva leszakadt, országos kormányellenes tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. Ezek ellenpontjaként a kormány mellett demonstrálók sátortábort építettek a parlament épülete előtti parkba, hogy így fejezzék ki támogatásukat.

A szerb elnök kijelentette, az illetékes szervek majd eldöntik, terrorcselekmény történt-e, ő viszont úgy véli, hogy igen, mert egy fegyveres támadó a közrendet veszélyeztette, embereket és más tulajdonát károsította meg, tettének pedig politikai indítékai voltak.

Aleksandar Vucic szerint várható volt, hogy ilyen történjen, hiszen hónapok óta tapasztalható a gyűlölet azok ellen, akik a kormány mellett állnak. Emlékeztetett arra, hogy a kormány ellen tüntetők számos helyen tiltakoztak az utóbbi majdnem egy év során, míg a támogatók csak a parlament előtti parkot foglalták el, de a tiltakozókat ez is zavarja, és nem akarják, hogy legyenek másként gondolkodók. Mint mondta, a kormányzó Szerb Haladó Párt irodáira 812 alkalommal támadtak rá, míg a parlament előtti parkban tartózkodók békésen tüntetnek.

A szerb elnök

arra szólította fel az embereket, hogy ne akarjanak bosszút állni, és ne támadjanak rá a kormányellenes tiltakozókra,

hagyják, hogy az illetékes szervek végezzék a munkájukat.

Címlapkép: Füst száll a magasba, miután felrobbant egy gázpalack a belgrádi parlament előtti sátortáborban 2025. október 22-én. A detonációt követően egy férfi a parlament előtt tüzet nyitott, és megsebesített egy másik férfit. Aleksandar Vucic szerb elnök terrorcselekménynek nevezte a lövöldözést, a hatóságok elfogták az elkövetőt. Forrása: MTI/EPA/