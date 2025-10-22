Szorult helyzetben: különleges betonerődökkel védi Ukrajna a létfontosságú infrastruktúráját

A norvég kormány szerdán közölte, hogy 149,4 millió dollárnak megfelelő összeget bocsát Ukrajna rendelkezésére, elsősorban az energetikai rendszer megerősítésére és a háború sújtotta infrastruktúra újjáépítésére. A támogatás civil célokat szolgál, de stratégiai értelemben az ország energiabiztonságát és működőképességét védi, miután az orosz támadások egyre inkább az alapvető ellátórendszereket, legfőképp az energiainfrastruktúrát célozzák.

A norvég külügyminisztérium közleménye szerint az összeg

egy szélesebb segélyprogram része,

amely a háborús károk helyreállítását, az áram- és fűtéshálózatok javítását, valamint a kormányzati működés fenntartását segíti.

A támogatás bejelentése egybeesett azzal, hogy az orosz hadsereg az utóbbi hónapok egyik legsúlyosabb éjszakai légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 405 drónt és 28 rakétát indított,

amelyek főként az energetikai infrastruktúrát vették célba.

A védelmi erők ebből 333 drónt és 16 rakétát megsemmisítettek, de több támadás így is célba talált, súlyos károkat okozva több régióban. Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint egyes hőerőművek és alállomások megsérültek, ami helyenként áramkimaradásokhoz vezetett.

Ezért Ukrajna egyre inkább az energetikai infrastruktúrájának védelmére koncentrál, ami az alábbi képen is jól látszódik:

A safety cage at one of the Ukrainian energy facilities. pic.twitter.com/0qYFdItdsU https://t.co/0qYFdItdsU — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) October 18, 2025

A villamosenergia-rendszerek központi elemének számító alállomásokon található transzformátorokat "betonerődökkel" védik, amelyeket egy hálós rendszerrel is ellátnak a drónok miatt. Bár utóbbiak ellen védelmet nyújthat, de a ballisztikus rakétákat ez a megoldás sem állítja meg.

A tél közeledtével az ilyen támadások stratégiai jelentősége egyre nagyobb: az orosz hadsereg célja, hogy megbénítsa az ukrán energiaellátást és nyomás alá helyezze a lakosságot. A kijevi kormány szerint az infrastruktúra elleni támadások száma szeptember óta drasztikusan nőtt, és az ország légvédelmi kapacitásait súlyosan próbára teszi.

A mostani támadássorozat ugyanakkor azt jelzi, hogy a háború újabb szakaszába lépett, ahol

az energiarendszerek megbénítása vált az egyik legfontosabb hadászati céllá.

Az ukrán hatóságok szerint az ország képes fenntartani az áramellátást, de a légitámadások elleni védelemhez további nemzetközi támogatásra lesz szükség.

Forrás: Reuters

