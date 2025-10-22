Váratlan fordulat: Trump narratívát váltott az indiai olajvásárlások ügyében

Donald Trump előző héten kijelentette, hogy "kérésére" India elfogadta azt, hogy teljesen leváljon az orosz olajról, amit az indiai vezetés akkor még nem kommentált. Most úgy tűnik, hogy a két ország között inkább kompromisszumos megállapodásra lesz szükség az orosz olaj és a vámok ügyében.

Donald Trump amerikai elnök az előző héten azt mondta, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy országa teljesen leállítja az orosz olaj vásárlását. Ezt India akkor nem erősítette meg, emiatt nem volt egyértelmű, hogy mi is a pontos megállapodás a két ország között az orosz fosszilis energiahordozó ügyében - most ez a helyzet tisztázódhatott.

Trump a Fehér Házban, a keddi Diwali ünnepség során (amely egy hagyományos indiai ünnep) elmondta, hogy

Modival sok mindenről beszéltek, de főleg a kereskedelemről.

India vezetője szerdán egy közösségi média bejegyzésben megköszönte Trump elnöknek a szívélyes telefonhívást, de konkrétumokat nem tett közzé az egyeztetésről.

Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw — Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2025

Trump is megszólalt, de láthatóan enyhébb megfogalmazást használt a korábbiakhoz képest akkor, amikor az orosz olaj és Inida kapcsolatáról kérdezték:

Nem fog sok olajat vásárolni Oroszországtól. Ő is ugyanúgy szeretné, hogy véget érjen a háború, mint én. Azt szeretné, hogy véget érjen a háború Oroszország és Ukrajna között, és mint tudják, nem fognak túl sok olajat vásárolni

- mondta Trump.

Ezek alapján már nem a teljes leválásról lehet szó, hanem csökkentetett import mennyiségekről. Trump az elmúlt hetekben láthatóan enyhítette Indiával szemben alkalmazott retorikáját. A két ország között megszaporodtak a kereskedelmi tárgyalások, hogy minél hamarabb megállapodás születhessen a vámok - és az orosz olaj - ügyében. Az egyeztetésekről kiszivárgó hírek alapján múlt héten jelentős előrelépést értek el az Egyesült Államokban az indiai delegáltak a tárgyalások során.. És ami a legfontosabb, hogy a megállapodás eredményeként

az indiai árukra kivetett vám 15-16%-ra csökkenhet

- írta meg a yahoo!finance az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Modi kormánya azonban már sokszor kijelentette, hogy az ország továbbra is folytatni fogja az orosz fosszilis energiahordozók behozatalát, ha azok gazdaságilag életképesek. Ezért az lesz a legnagyobb kérdés, hogy kinek kell nagyobb engedményeket tennie az orosz olaj ügyében a két nagyhatalom közül.

