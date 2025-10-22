  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Trump narratívát váltott az indiai olajvásárlások ügyében
Globál

Váratlan fordulat: Trump narratívát váltott az indiai olajvásárlások ügyében

Portfolio
Donald Trump előző héten kijelentette, hogy "kérésére" India elfogadta azt, hogy teljesen leváljon az orosz olajról, amit az indiai vezetés akkor még nem kommentált. Most úgy tűnik, hogy a két ország között inkább kompromisszumos megállapodásra lesz szükség az orosz olaj és a vámok ügyében.

Donald Trump amerikai elnök az előző héten azt mondta, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök biztosította őt arról, hogy országa teljesen leállítja az orosz olaj vásárlását. Ezt India akkor nem erősítette meg, emiatt nem volt egyértelmű, hogy mi is a pontos megállapodás a két ország között az orosz fosszilis energiahordozó ügyében - most ez a helyzet tisztázódhatott.

Trump a Fehér Házban, a keddi Diwali ünnepség során (amely egy hagyományos indiai ünnep) elmondta, hogy

Modival sok mindenről beszéltek, de főleg a kereskedelemről.

India vezetője szerdán egy közösségi média bejegyzésben megköszönte Trump elnöknek a szívélyes telefonhívást, de konkrétumokat nem tett közzé az egyeztetésről.

Trump is megszólalt, de láthatóan enyhébb megfogalmazást használt a korábbiakhoz képest akkor, amikor az orosz olaj és Inida kapcsolatáról kérdezték:

Nem fog sok olajat vásárolni Oroszországtól. Ő is ugyanúgy szeretné, hogy véget érjen a háború, mint én. Azt szeretné, hogy véget érjen a háború Oroszország és Ukrajna között, és mint tudják, nem fognak túl sok olajat vásárolni

- mondta Trump.

Ezek alapján már nem a teljes leválásról lehet szó, hanem csökkentetett import mennyiségekről. Trump az elmúlt hetekben láthatóan enyhítette Indiával szemben alkalmazott retorikáját. A két ország között megszaporodtak a kereskedelmi tárgyalások, hogy minél hamarabb megállapodás születhessen a vámok - és az orosz olaj - ügyében. Az egyeztetésekről kiszivárgó hírek alapján múlt héten jelentős előrelépést értek el az Egyesült Államokban az indiai delegáltak a tárgyalások során.. És ami a legfontosabb, hogy a megállapodás eredményeként

az indiai árukra kivetett vám 15-16%-ra csökkenhet

- írta meg a yahoo!finance az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva.

Modi kormánya azonban már sokszor kijelentette, hogy az ország továbbra is folytatni fogja az orosz fosszilis energiahordozók behozatalát, ha azok gazdaságilag életképesek. Ezért az lesz a legnagyobb kérdés, hogy kinek kell nagyobb engedményeket tennie az orosz olaj ügyében a két nagyhatalom közül.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
vlagyimir-putyin-kreml-budapesti-békecsúcs-orbán-viktor
Globál
Kreml: nincs tervben újabb beszélgetés Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közt
Pénzcentrum
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility