FONTOS Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
Zöld utat kaptak a Gripenek: tucatjával jelenhetnek meg Ukrajna egén
Zöld utat kaptak a Gripenek: tucatjával jelenhetnek meg Ukrajna egén

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szándéknyilatkozatot írt alá szerdán 150 Gripen vadászgép megvásárlásáról – írja a The Kyiv Independent.

A két vezető Linkopingban, a Gripeneket is gyártó SAAB-nak otthont adó városban találkozott.

Kristersson és Zelenszkij szándéknyilatkozatot írt alá a hosszútávú katonai együttműködésről, melynek keretében 100-150 Gripen E típusú vadászgépet is vásárolhat Ukrajna.

Ez egy 10-15 éves hosszú út kezdete

– mondta a svéd kormányfő egy Gripen E előtt állva.

A Reuters szerint Zelenszkij kijelentette, Ukrajna már a következő évtől szeretné megkapni és használni a vadászgépeket.

Hadseregünk számára a Gripen prioritás

– nyilatkozta Zelenszkij.

A Gripen vadászgépek a magyar légierő legfontosabb eszközei közé tartoznak.

Gripen vadászgépek Ukrajna egén: bejelentés érkezett

Bejelentette Ukrajna: megkapják a legendás Gripen vadászgépeket

