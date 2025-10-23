Addig tüntettek az elnökválasztás eredményei miatt, míg lekapcsolták az internetet egy országban

Kiterjedt és elhúzódó internetkimaradások bénítják Kamerunban az online szolgáltatásokat, miközben az október 12-i elnökválasztás állítólagos szabálytalanságai miatt tiltakozások zajlanak.

A NetBlocks internetfigyelő szerint az országban komoly és tartós zavarok tapasztalhatók, amelyek korlátozhatják a helyszíni eseményekről szóló tudósításokat. A szervezet ezt a Reuters hírügynökségnek küldött e-mailben közölte.

A kameruni Alkotmánytanács szerdán elutasította az október 12-én tartott elnökválasztást vitató valamennyi beadványt, ezzel megnyitva az utat a végleges eredmények közzététele előtt.

Paul Biya, a 92 éves államfő – a világ legidősebb hivatalban lévő vezetője – széles körben

várhatóan megőrzi 43 éve tartó hatalmát, noha az ellenzék az utóbbi időben megerősödött és változást követel.

A helyi sajtó által közölt részeredmények szerint Biya vezet, ezt követően pedig több városban fellángoltak a tiltakozások. Összecsapások törtek ki a biztonsági erők és az ellenzéki szimpatizánsok között az északi Marouában és Garouában.

