Addig tüntettek az elnökválasztás eredményei miatt, míg lekapcsolták az internetet egy országban

A NetBlocks internetfigyelő szerint az országban komoly és tartós zavarok tapasztalhatók, amelyek korlátozhatják a helyszíni eseményekről szóló tudósításokat. A szervezet ezt a Reuters hírügynökségnek küldött e-mailben közölte.
A kameruni Alkotmánytanács szerdán elutasította az október 12-én tartott elnökválasztást vitató valamennyi beadványt, ezzel megnyitva az utat a végleges eredmények közzététele előtt.
Paul Biya, a 92 éves államfő – a világ legidősebb hivatalban lévő vezetője – széles körben
várhatóan megőrzi 43 éve tartó hatalmát, noha az ellenzék az utóbbi időben megerősödött és változást követel.
A helyi sajtó által közölt részeredmények szerint Biya vezet, ezt követően pedig több városban fellángoltak a tiltakozások. Összecsapások törtek ki a biztonsági erők és az ellenzéki szimpatizánsok között az északi Marouában és Garouában.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
