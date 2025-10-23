  • Megjelenítés
Addig tüntettek az elnökválasztás eredményei miatt, míg lekapcsolták az internetet egy országban
Addig tüntettek az elnökválasztás eredményei miatt, míg lekapcsolták az internetet egy országban

Kiterjedt és elhúzódó internetkimaradások bénítják Kamerunban az online szolgáltatásokat, miközben az október 12-i elnökválasztás állítólagos szabálytalanságai miatt tiltakozások zajlanak.

A NetBlocks internetfigyelő szerint az országban komoly és tartós zavarok tapasztalhatók, amelyek korlátozhatják a helyszíni eseményekről szóló tudósításokat. A szervezet ezt a Reuters hírügynökségnek küldött e-mailben közölte.

A kameruni Alkotmánytanács szerdán elutasította az október 12-én tartott elnökválasztást vitató valamennyi beadványt, ezzel megnyitva az utat a végleges eredmények közzététele előtt.

Paul Biya, a 92 éves államfő – a világ legidősebb hivatalban lévő vezetője – széles körben

várhatóan megőrzi 43 éve tartó hatalmát, noha az ellenzék az utóbbi időben megerősödött és változást követel.

A helyi sajtó által közölt részeredmények szerint Biya vezet, ezt követően pedig több városban fellángoltak a tiltakozások. Összecsapások törtek ki a biztonsági erők és az ellenzéki szimpatizánsok között az északi Marouában és Garouában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

