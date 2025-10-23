Amerika után Brüsszel is megjött: szankciós harapófogóba került Oroszország

Ahogy azt már koábban megírtuk, 2027-től tilos lesz az orosz LNG-import az EU-ban: Dánia által közölt hivatalos tájékoztatás szerint az uniós tagállamok 2027-től betiltják az orosz eredetű cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, lezárva ezzel az utolsó nagyobb energiacsatornát, amelyen keresztül Oroszország eddig még számottevő bevételekhez jutott az európai piacon. A tilalom a már megkötött hosszú távú szerződésekre is vonatkozhat,

de a pontos jogi részleteket a következő hónapokban véglegesítik.

Szigorodó olaj- és pénzügyi korlátozások. Az EU két nagy orosz olajvállalat esetében szigorítja a tranzakciós tilalmakat, továbbá 117 „árnyékflottához” tartozó hajót is szankcionál, amelyek korábban a nyugati embargók kijátszását segítették. A csomag része egy teljes tranzakciós tilalom öt orosz bankkal szemben, valamint az intézkedés kiterjesztése a belarusz és kazahsztáni pénzintézetekre is, amelyek közvetítőként működtek Moszkva és harmadik országok között.

Kína és Hongkong is a listán. A csomag 45 olyan nem orosz vállalatot is célba vesz, amelyek közreműködtek az orosz szankciók megkerülésében - köztük 12 cég Kínában és Hongkongban. Az EU emellett megtiltja a használt orosz repülőgépek és hajók biztosításainak újrakötését, ezzel tovább nehezítve a flották működését.

A döntést hosszú egyeztetés előzte meg, miután Ausztria, Magyarország és Szlovákia hetekig blokkolta a csomag elfogadását, saját energiabiztonsági és gazdasági érdekeikre hivatkozva. A kompromisszumot végül az tette lehetővé, hogy több átmeneti mentességről is megállapodtak.

A szankciók valódi hatást fejtenek ki, és egyre nehezebbé teszik Oroszország számára, hogy finanszírozza háborúját Ukrajna ellen

- fogalmazott Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter.

Harapófogó közé került Oroszország

Az amerikai pénzügyminisztérium friss szankciós döntése értelmében a Rosznyeft és a Lukoil minden olyan vállalatát blokkolni kell, amelyben közvetlenül vagy közvetve legalább 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek.

Az intézkedés hatálya alá tartozó cégek listáját a tárca részletesen közzétette, és ezzel párhuzamosan elrendelte, hogy az érintett személyek és vállalatok minden, az Egyesült Államokban található vagyoni eszközét, illetve amerikai személyek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló érdekeltségét zárolni kell, majd bejelenteni az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalnak (OFAC). A szabályozás szerint tilos minden olyan tranzakció, amely a blokkolt személyek tulajdonát vagy érdekeltségét érinti, hacsak azt az OFAC nem engedélyezi.

A szankciók megsértése szigorú polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után

- figyelmeztették azokat az országokat, amelyek megpróbálnák kijátszani vagy megkerülni a szankciókat.

