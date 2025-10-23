  • Megjelenítés
Betaláltak az ukrán drónok: kulcsfontosságú orosz finomítót és lőszerraktárat támadtak
Betaláltak az ukrán drónok: kulcsfontosságú orosz finomítót és lőszerraktárat támadtak

Az ukrán erők éjszaka csapást mértek az oroszországi Rjazanyban működő olajfinomítóra.

Az ukrán vezérkar csütörtökön közölte, hogy a támadás nagy tüzet okozott a létesítményben, amelyet az orosz katonai ellátás szempontjából kritikusnak tartanak. A tájékoztatást a Telegramon tette közzé.

A vezérkar szerint ukrán drónok a Belgorodi terület egyik lőszerraktárát is eltalálták.

Forrás: Reuters

