Betaláltak az ukrán drónok: kulcsfontosságú orosz finomítót és lőszerraktárat támadtak

Az ukrán erők éjszaka csapást mértek az oroszországi Rjazanyban működő olajfinomítóra.

Az ukrán vezérkar csütörtökön közölte, hogy a támadás nagy tüzet okozott a létesítményben, amelyet az orosz katonai ellátás szempontjából kritikusnak tartanak. A tájékoztatást a Telegramon tette közzé.

A vezérkar szerint ukrán drónok a Belgorodi terület egyik lőszerraktárát is eltalálták.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio