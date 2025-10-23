Ideiglenes fegyvernyugvás mentette meg a nukleáris katasztrófától a háborús térség atomerőművét

Egy hónapnyi teljes leállás után helyreállították a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását, miután a mérnökök megjavították a harcokban megrongálódott nagyfeszültségű vezetéket - közölte csütörtökön az erőmű orosz irányítás alatt álló vezetése.

Bár az erőmű jelenleg nem termel villamos energiát, az állandó külső áramellátás létfontosságú a nukleáris biztonság szempontjából, hiszen ez biztosítja, hogy a reaktorokban lévő fűtőelemek hűtése folyamatos maradjon, és ne következzen be túlmelegedés vagy akár leolvadás. Az elmúlt 30 napban az üzem vészüzemmódban, dízelgenerátorokkal működött, ami a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint csak átmeneti megoldás lehetett.

A javítási munkálatok október közepén kezdődtek meg, miután a frontvonal közelében ideiglenes tűzszüneti zónát hoztak létre a biztonságos munkavégzés érdekében. A NAÜ főigazgatója, Rafael Grossi korábban hangsúlyozta, hogy a külső áramellátás helyreállítása „kulcsfontosságú az erőmű biztonsága és a személyzet élete szempontjából”.

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov korábban felvetette egy ideiglenes fegyvernyugvás lehetőségét a térségben, amely lehetővé tenné a javítási és karbantartási munkálatokat. Most úgy tűnik, ez a kezdeményezés eredményt hozott.

Ugyanakkor a helyzet továbbra is törékeny,

mivel az atomerőmű közvetlenül a frontvonal közelében fekszik, és a környéken folytatódnak a tüzérségi támadások.

A nemzetközi szakértők szerint a külső áramellátás visszatérése jelentős biztonsági előrelépés, de a létesítmény működése továbbra is kockázatos marad, amíg nem jön létre tartós demilitarizált övezet a környéken. A Zaporizzsjai Atomerőmű körüli bizonytalanság a háború egyik legsúlyosabb nukleáris kockázata marad.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images