  • Megjelenítés
Ideiglenes fegyvernyugvás mentette meg a nukleáris katasztrófától a háborús térség atomerőművét
Globál

Ideiglenes fegyvernyugvás mentette meg a nukleáris katasztrófától a háborús térség atomerőművét

Portfolio
Egy hónapnyi teljes leállás után helyreállították a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását, miután a mérnökök megjavították a harcokban megrongálódott nagyfeszültségű vezetéket - közölte csütörtökön az erőmű orosz irányítás alatt álló vezetése.

Bár az erőmű jelenleg nem termel villamos energiát, az állandó külső áramellátás létfontosságú a nukleáris biztonság szempontjából, hiszen ez biztosítja, hogy a reaktorokban lévő fűtőelemek hűtése folyamatos maradjon, és ne következzen be túlmelegedés vagy akár leolvadás. Az elmúlt 30 napban az üzem vészüzemmódban, dízelgenerátorokkal működött, ami a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint csak átmeneti megoldás lehetett.

A javítási munkálatok október közepén kezdődtek meg, miután a frontvonal közelében ideiglenes tűzszüneti zónát hoztak létre a biztonságos munkavégzés érdekében. A NAÜ főigazgatója, Rafael Grossi korábban hangsúlyozta, hogy a külső áramellátás helyreállítása „kulcsfontosságú az erőmű biztonsága és a személyzet élete szempontjából”.

A Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov korábban felvetette egy ideiglenes fegyvernyugvás lehetőségét a térségben, amely lehetővé tenné a javítási és karbantartási munkálatokat. Most úgy tűnik, ez a kezdeményezés eredményt hozott.

Ugyanakkor a helyzet továbbra is törékeny,

mivel az atomerőmű közvetlenül a frontvonal közelében fekszik, és a környéken folytatódnak a tüzérségi támadások.

A nemzetközi szakértők szerint a külső áramellátás visszatérése jelentős biztonsági előrelépés, de a létesítmény működése továbbra is kockázatos marad, amíg nem jön létre tartós demilitarizált övezet a környéken. A Zaporizzsjai Atomerőmű körüli bizonytalanság a háború egyik legsúlyosabb nukleáris kockázata marad.

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus a helyzet Magyarország szomszédjában: vészhelyzeti üzemmódban Európa legnagyobb atomerőműve

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
m270 mlrs gmlrs rakéta-sorozatvető
Globál
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility