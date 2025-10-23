Mély hallgatás után súlyos kijelentések Moszkvából: "Trump döntése háborús cselekmény Oroszország ellen”

Trump szerdán közölte, hogy lemondta a Budapestre tervezett békecsúcsot Putyinnal.
Valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán semerre sem haladnak. Egyszerűen nem mennek sehova.
Ezt követően az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szankciókkal sújtja Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftyet és a Lukoilt, valamint azok több tucat leányvállalatát. A két vállalat együtt az orosz nyersolajexport közel felét adja,
így a szankciók az orosz olajszektor szívét támadják.
A sajtótájékoztatón Trump arról is beszélt, hogy miért most hozta meg a szankciós döntést:
Egyszerűen úgy éreztem, hogy itt az ideje. Már régóta vártunk.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a büntetőintézkedések célja, hogy korlátozzák a Kreml bevételi forrásait, amelyekből Oroszország a háborúját finanszírozza. Scott Bessent pénzügyminiszter kijelentette:
Készek vagyunk további lépéseket tenni, ha szükséges, hogy támogassa Trump elnök erőfeszítéseit egy újabb háború lezárására. Arra biztatjuk szövetségeseinket, hogy csatlakozzanak és tartsák be ezeket a szankciókat.
Ezzel párhuzamosan az Európai Unió is elfogadta 19. szankciós csomagját, amely megtiltja az orosz LNG-importot. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:
Ez erős jelzés: az Egyesült Államok szankciókat vezet be Oroszország legnagyobb olajvállalatai ellen, és ezzel valóban megfosztja Moszkvát a háború finanszírozásának lehetőségétől. Ez szükséges ahhoz, hogy a háború véget érjen.
Oroszország azonban mindeddig nem reagált az új fejleményekre. A TASS, a RIA Novosztyi és a Rádió Szputnyik szinte egyáltalán nem számolt be az esetről. Dimitrjij Peszkov, a Kreml szóvivője egyelőre nem kommentálta sem a találkozó lemondását, sem a szankciókat, sem a jövőbeli Trump-Putyin-egyeztetések lehetőségét.
A leghangosabb orosz reakció Medvegyevtől érkezett, aki Telegram-csatornáján élesen támadta Washingtont:
Ha bárkinek még voltak illúziói, mostanra véget értek. Az Egyesült Államok az ellenfelünk, és a bőbeszédű ’béketeremtő’ most teljes mértékben rálépett a háborús ösvényre...a meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Trump most a teljesen őrült Európához igazodott.
- írta meg a sky news.
Medvegyev végül ezzel zárta bejegyzését:
Oroszország útja a győzelemhez nem értelmetlen megállapodásokon át vezet, hanem Ukrajna megsemmisítésén keresztül.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jekatyerina Stukina
Új lendületet kapott a luxusipar: a világ egyik legnagyobb divatóriása meglepő eredményekkel zárta a negyedévet
Bizakodhatnak a befektetők.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Ideiglenes fegyvernyugvás mentette meg a nukleáris katasztrófától a háborús térség atomerőművét
A kockázat továbbra is fennáll.
Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet
Holnap jön az amerikai infláció.
Uniós mérleg: mennyit kaptunk, mennyit buktunk, mennyit bukhatunk?
Megszámoltuk, kimatekoztuk.
Jelentenek az európai óriáscégek: kiderül, milyen irányba tart a kontinens gazdasága
Pozitív hangulatban nyitott a régió.
Orkánerejű széllel és kiadós esővel érkezik hazánkba Benjamin
Nem ezt vártuk a hosszú hétvégére.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod