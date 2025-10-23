  • Megjelenítés
Mély hallgatás után súlyos kijelentések Moszkvából:
Globál

Mély hallgatás után súlyos kijelentések Moszkvából: "Trump döntése háborús cselekmény Oroszország ellen”

Portfolio
Egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta Vlagyimir Putyint, és szankciókat hirdetett meg Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, Moszkva eddig szinte teljes hallgatásba burkolózott – eddig egyedül Dmitrij Medvegyev szólalt meg, aki rendkívül éles hangon reagált a fejleményekre.

Trump szerdán közölte, hogy lemondta a Budapestre tervezett békecsúcsot Putyinnal.

Valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán semerre sem haladnak. Egyszerűen nem mennek sehova.

Ezt követően az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szankciókkal sújtja Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftyet és a Lukoilt, valamint azok több tucat leányvállalatát. A két vállalat együtt az orosz nyersolajexport közel felét adja,

így a szankciók az orosz olajszektor szívét támadják.

A sajtótájékoztatón Trump arról is beszélt, hogy miért most hozta meg a szankciós döntést:

Egyszerűen úgy éreztem, hogy itt az ideje. Már régóta vártunk.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a büntetőintézkedések célja, hogy korlátozzák a Kreml bevételi forrásait, amelyekből Oroszország a háborúját finanszírozza. Scott Bessent pénzügyminiszter kijelentette:

Készek vagyunk további lépéseket tenni, ha szükséges, hogy támogassa Trump elnök erőfeszítéseit egy újabb háború lezárására. Arra biztatjuk szövetségeseinket, hogy csatlakozzanak és tartsák be ezeket a szankciókat.

Ezzel párhuzamosan az Európai Unió is elfogadta 19. szankciós csomagját, amely megtiltja az orosz LNG-importot. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Ez erős jelzés: az Egyesült Államok szankciókat vezet be Oroszország legnagyobb olajvállalatai ellen, és ezzel valóban megfosztja Moszkvát a háború finanszírozásának lehetőségétől. Ez szükséges ahhoz, hogy a háború véget érjen.

Oroszország azonban mindeddig nem reagált az új fejleményekre. A TASS, a RIA Novosztyi és a Rádió Szputnyik szinte egyáltalán nem számolt be az esetről. Dimitrjij Peszkov, a Kreml szóvivője egyelőre nem kommentálta sem a találkozó lemondását, sem a szankciókat, sem a jövőbeli Trump-Putyin-egyeztetések lehetőségét.

A leghangosabb orosz reakció Medvegyevtől érkezett, aki Telegram-csatornáján élesen támadta Washingtont:

Ha bárkinek még voltak illúziói, mostanra véget értek. Az Egyesült Államok az ellenfelünk, és a bőbeszédű ’béketeremtő’ most teljes mértékben rálépett a háborús ösvényre...a meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Trump most a teljesen őrült Európához igazodott.

- írta meg a sky news.

Medvegyev végül ezzel zárta bejegyzését:

Oroszország útja a győzelemhez nem értelmetlen megállapodásokon át vezet, hanem Ukrajna megsemmisítésén keresztül.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij is megszólalt az amerikai szankciókról: "még több nyomást kell gyakorolni Moszkvára"

Amerika után Brüsszel is megjött: szankciós harapófogóba került Oroszország

Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal

Már meg is van az első áldozata az új amerikai és uniós orosz olajszankcióknak

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jekatyerina Stukina

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
m270 mlrs gmlrs rakéta-sorozatvető
Globál
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility