Mély hallgatás után súlyos kijelentések Moszkvából: "Trump döntése háborús cselekmény Oroszország ellen”

Egy nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta Vlagyimir Putyint, és szankciókat hirdetett meg Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Rosznyeft és a Lukoil ellen, Moszkva eddig szinte teljes hallgatásba burkolózott – eddig egyedül Dmitrij Medvegyev szólalt meg, aki rendkívül éles hangon reagált a fejleményekre.

Trump szerdán közölte, hogy lemondta a Budapestre tervezett békecsúcsot Putyinnal.

Valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán semerre sem haladnak. Egyszerűen nem mennek sehova.

Ezt követően az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy szankciókkal sújtja Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftyet és a Lukoilt, valamint azok több tucat leányvállalatát. A két vállalat együtt az orosz nyersolajexport közel felét adja,

így a szankciók az orosz olajszektor szívét támadják.

A sajtótájékoztatón Trump arról is beszélt, hogy miért most hozta meg a szankciós döntést:

Egyszerűen úgy éreztem, hogy itt az ideje. Már régóta vártunk.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a büntetőintézkedések célja, hogy korlátozzák a Kreml bevételi forrásait, amelyekből Oroszország a háborúját finanszírozza. Scott Bessent pénzügyminiszter kijelentette:

Készek vagyunk további lépéseket tenni, ha szükséges, hogy támogassa Trump elnök erőfeszítéseit egy újabb háború lezárására. Arra biztatjuk szövetségeseinket, hogy csatlakozzanak és tartsák be ezeket a szankciókat.

Ezzel párhuzamosan az Európai Unió is elfogadta 19. szankciós csomagját, amely megtiltja az orosz LNG-importot. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője a CNBC-nek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Ez erős jelzés: az Egyesült Államok szankciókat vezet be Oroszország legnagyobb olajvállalatai ellen, és ezzel valóban megfosztja Moszkvát a háború finanszírozásának lehetőségétől. Ez szükséges ahhoz, hogy a háború véget érjen.

Oroszország azonban mindeddig nem reagált az új fejleményekre. A TASS, a RIA Novosztyi és a Rádió Szputnyik szinte egyáltalán nem számolt be az esetről. Dimitrjij Peszkov, a Kreml szóvivője egyelőre nem kommentálta sem a találkozó lemondását, sem a szankciókat, sem a jövőbeli Trump-Putyin-egyeztetések lehetőségét.

A leghangosabb orosz reakció Medvegyevtől érkezett, aki Telegram-csatornáján élesen támadta Washingtont:

Ha bárkinek még voltak illúziói, mostanra véget értek. Az Egyesült Államok az ellenfelünk, és a bőbeszédű ’béketeremtő’ most teljes mértékben rálépett a háborús ösvényre...a meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Trump most a teljesen őrült Európához igazodott.

Medvegyev végül ezzel zárta bejegyzését:

Oroszország útja a győzelemhez nem értelmetlen megállapodásokon át vezet, hanem Ukrajna megsemmisítésén keresztül.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jekatyerina Stukina