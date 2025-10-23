  • Megjelenítés
Orkánerejű széllel és kiadós esővel érkezik hazánkba Benjamin
A franciák által Benjamin névre keresztelt mály ciklon elérte Közép-Európát, és csütörtök estére Magyarországra is megérkezik - figyelmeztet a HungaroMet. A meteorológiai szolgálat szerint a ciklon hidegfrontja heves időjárási fordulatot hoz a térségbe: többfelé erős, viharos szélre és esőre kell számítani.

Franciaországban a legfrissebb adatok alapján

a legerősebb széllökések meghaladták a 120 km/órát,

ami már orkánerejű szélnek számít. A ciklon ezen szélzónája jelenleg Németország és Svájc felé tart, és várhatóan péntek hajnalra éri el a Kárpát-medence nyugati részét.

571229080_1261884602634650_4179258428188304624_n
Forrás: HungaroMet

A front többfelé jelentős csapadékot okoz: a HungaroMet reggeli mérései szerint Franciaországban területi átlagban 20 milliméter feletti eső hullott le 24 órán belül. Magyarországon is számítani lehet esőre, záporokra, helyenként viharos széllökésekre, különösen a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében.

A szél estére fokozatosan megerősödik, péntekre pedig többfelé viharossá válhat, amellyel együtt hirtelen lehűlés is várható, hiszen a Benjamin hidegfrontja

sarkvidéki eredetű levegőt sodor a térségbe.

A címlapkép illusztráció.

