Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Már meg is van az első áldozata az új amerikai és uniós orosz olajszankcióknak
India jelentősen visszafoghatja az orosz olajimportot, miután az Egyesült Államok és Európa új szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Az indiai állami finomítók már elkezdték megvizsgálni a fennálló orosz import szerződéseiket, hogy elkerüljék a közvetlen kapcsolatot a szankcionált orosz olajvállalatokkal.
Újabb településeket foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok is ellentámadásba lendültek Donyecknél
Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy csapatai újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában, valamint átvették az irányítást egy stratégiai sziget felett az ország déli részén.
Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air
Tárgyalnak az Airbusszal.
Váratlan felfedezést tettek a Covid-vakcinákról, nagyszabású vizsgálat készül
Fontos szerepet kaphatnak a daganatterápiában az mRNS-oltások.
Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez
Egy kutatás lerántotta a leplet az Európai Unió legfontosabb eszközéről.
Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal
Megbénítják Oroszország két gigantikus energetikai cégét.
Új információk érkeztek: megvan, mi lehet Orbán Viktor és Donald Trump nagy megállapodásában
Szijjártó Péter új dimenziókat emleget.
Nagy fordulat a Teslánál!
A piac mégis csalódott.
Kiderült az igazság a Louvre-rablásról: az elavult kamera az egyik fő felelős
Több biztonsági hiányosság tette lehetővé a lopást.
Szlovákia feladta az ellenállást: órákon belül életbe lép az EU történetének egyik legkeményebb szankciócsomagja
Ez lesz a 19. szankciós csomag Oroszország ellen.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.