Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön

Jelentős fordulat látszik az orosz-ukrán konfliktusban: míg az előző napokat főleg a budapesti békecsúcs körüli remények fűtötték, addig Trump az éjszaka súlyos olajszankciókat jelentett be Oroszország két olajóriása ellen. Eközben tovább folynak a harcok Ukrajnában, az orosz erők újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában és újabb csapást mértek az ukrán energetikai infrastruktúrára, amit orosz polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válaszként értékeltek. Most mindenki arra figyel, hogy a súlyos olajszankciók milyen hatással lesznek Putyin háborús eltökéltségére.
Már meg is van az első áldozata az új amerikai és uniós orosz olajszankcióknak

India jelentősen visszafoghatja az orosz olajimportot, miután az Egyesült Államok és Európa új szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Az indiai állami finomítók már elkezdték megvizsgálni a fennálló orosz import szerződéseiket, hogy elkerüljék a közvetlen kapcsolatot a szankcionált orosz olajvállalatokkal.

Újabb településeket foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok is ellentámadásba lendültek Donyecknél

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy csapatai újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában, valamint átvették az irányítást egy stratégiai sziget felett az ország déli részén.

