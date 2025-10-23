  • Megjelenítés
Újabb NATO-tagország légterét sértették meg orosz vadászgépek!
Orosz vadászgépek sértették meg Litvánia légterét, ami újabb feszültséget keltett a NATO és Moszkva között. Az incidens mindössze néhány másodpercig tartott, mégis komoly diplomáciai súlya van a térség biztonságpolitikájában, írja a Bloomberg.

Két orosz katonai repülőgép, egy SU–30-as vadászgép és egy IL–78-as légi utántöltő repülőgép csütörtökön rövid, 18 másodperces behatolást hajtott végre Litvánia légterébe Kalinyingrád felől.

A litván fegyveres erők jelentése szerint a gépek mintegy hétszáz méterre hatoltak be az ország légterébe, mielőtt visszatértek volna az orosz légtérbe. A NATO gyorsan reagált, spanyol vezetésű légtérrendészeti egységeket riasztott a célpontok elfogására.

Az eset komoly politikai és katonai üzenetet hordoz. A Balti-tenger térségében növekvő orosz légi aktivitás a NATO-tagállamok számára egyre nagyobb kihívást jelent. A múlt hónapban három orosz vadászgép megsértette Észtország légterét, amit Tallinn példátlan incidensként jellemzett. A NATO azóta fokozott figyelemmel követi a térség légi mozgásait, és megerősítette a kollektív védelemre vonatkozó elkötelezettségét.

Litvánia elnöke, Gitanas Nausėda élesen elítélte az orosz gépek manőverét, a történteket a nemzetközi jog és az ország területi integritásának nyílt megsértéseként nevezve.

Kiemelte, hogy az esemény ismét rávilágít az európai légvédelem megerősítésének fontosságára. A litván vezetés álláspontja szerint az orosz lépések nem véletlenek, hanem egy tudatos stratégia részei, amelyek célja a NATO reakcióképességének és egységének tesztelése.

A helyzet különösen érzékeny, mivel Kalinyingrád Oroszország egyik leginkább militarizált területe, ahol nukleáris fegyverhordozó rendszerek is állomásozhatnak. A térségben tapasztalható rendszeres határsértések fokozzák a geopolitikai kockázatot, és arra kényszerítik a NATO-tagállamokat, hogy növeljék a légtérellenőrzési kapacitásukat, illetve a gyorsreagálású erők jelenlétét.

