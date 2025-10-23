Újabb településeket foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok is ellentámadásba lendültek Donyecknél

Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy csapatai újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában, valamint átvették az irányítást egy stratégiai sziget felett az ország déli részén.

A bejelentés szerint az orosz erők mostanra elfoglalták Pavlivkát a Zaporizzsjai régióban, valamint Ivanivkát a szomszédos Dnyipropetrovszk területén, ahol már hídfőt is kialakítottak. A minisztérium hozzátette, hogy

ismét ukrán energetikai infrastruktúrát is támadtak,

válaszul az orosz civil célpontokat ért ukrán csapásokra.

Az ukrán hatóságok eközben hat halálos áldozatról számoltak be az éjszakai orosz légitámadások után. A front másik oldalán az ukrán hadsereg is sikereket jelentett: a Donyecki területen fekvő Dobropillia közelében az ukrán 132. légideszant zászlóalj visszafoglalta Kucseriv Jar települést az orosz erőktől.

Az orosz csapatok hónapok óta fokozatosan nyomulnak nyugat felé a keleti fronton, és szinte naponta jelentenek újabb települések elfoglalásáról.

Moszkva jelenleg Ukrajna területének mintegy 19 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

Csütörtök reggel orosz hírügynökségek arról számoltak be, hogy az orosz ejtőernyősök és más egységek átkeltek a Dnyeper folyón, és elfoglalták a Herszon városához közeli Karantinnij-szigetet. Az ukrán hadsereg korábban azt közölte, hogy az oroszok egy korábbi partraszállási kísérlete sikertelen volt ezen a területen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images