  • Megjelenítés
Újabb településeket foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok is ellentámadásba lendültek Donyecknél
Globál

Újabb településeket foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok is ellentámadásba lendültek Donyecknél

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy csapatai újabb két front menti falut foglaltak el Délkelet-Ukrajnában, valamint átvették az irányítást egy stratégiai sziget felett az ország déli részén.

A bejelentés szerint az orosz erők mostanra elfoglalták Pavlivkát a Zaporizzsjai régióban, valamint Ivanivkát a szomszédos Dnyipropetrovszk területén, ahol már hídfőt is kialakítottak. A minisztérium hozzátette, hogy

ismét ukrán energetikai infrastruktúrát is támadtak,

válaszul az orosz civil célpontokat ért ukrán csapásokra.

Az ukrán hatóságok eközben hat halálos áldozatról számoltak be az éjszakai orosz légitámadások után. A front másik oldalán az ukrán hadsereg is sikereket jelentett: a Donyecki területen fekvő Dobropillia közelében az ukrán 132. légideszant zászlóalj visszafoglalta Kucseriv Jar települést az orosz erőktől.

Az orosz csapatok hónapok óta fokozatosan nyomulnak nyugat felé a keleti fronton, és szinte naponta jelentenek újabb települések elfoglalásáról.

Moszkva jelenleg Ukrajna területének mintegy 19 százalékát tartja ellenőrzése alatt.

Csütörtök reggel orosz hírügynökségek arról számoltak be, hogy az orosz ejtőernyősök és más egységek átkeltek a Dnyeper folyón, és elfoglalták a Herszon városához közeli Karantinnij-szigetet. Az ukrán hadsereg korábban azt közölte, hogy az oroszok egy korábbi partraszállási kísérlete sikertelen volt ezen a területen.

Kapcsolódó cikkünk

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Megszólalt Zelenszkij Trump tervéről: „jó kompromisszum”

Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország

Szorult helyzetben: különleges betonerődökkel védi Ukrajna a létfontosságú infrastruktúráját

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
m270 mlrs gmlrs rakéta-sorozatvető
Globál
Trump új stratégiát hirdetett: békecsúcs helyett olajszankciókkal érne el fegyverszünetet - Háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility