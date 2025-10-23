Zelenszkij is megszólalt az amerikai szankciókról: "még több nyomást kell gyakorolni Moszkvára"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megköszönte az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak, hogy megállapodtak az Oroszország elleni új energetikai szankciókról, és "nagyon fontosnak" nevezte azokat - írta meg a Reuters.
Brüsszelben újságíróknak azt is elmondta, hogy lehetséges a tűzszünet az Oroszország által Ukrajna ellen vívott háborúban,
de ennek megvalósításához még több nyomást kell gyakorolni Moszkvára.
Az ukrán elnök viszont kizárta, hogy területi engedményeket tegyen Oroszországnak.
Az Egyesült Államok újabb szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben, fokozva a nyomást az orosz energiaágazatra és korlátozva a Kreml bevételi forrásait, amelyekből háborús gépezetét finanszírozza.
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a lépés célja, hogy gyengítse Oroszország gazdasági és katonai képességeit, miközben Washington továbbra is a békés rendezés mellett áll ki. Scott Bessent pénzügyminiszter úgy fogalmazott:
Itt az ideje, hogy leállítsuk a gyilkolást és azonnali tűzszünetet kössünk
- hozzátéve, hogy az Egyesült Államok kész további intézkedéseket hozni, ha szükséges.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Alex Brandon
Már meg is van az első áldozata az új amerikai és uniós orosz olajszankcióknak
Ki lehet a következő?
Újabb településeket foglaltak el az oroszok, miközben az ukránok is ellentámadásba lendültek Donyecknél
Nyomul előre az orosz hadsereg
Hosszú hétvége egy hazai hotelben? Ennyiért lehet most szobát foglalni
Jelentősen megugrottak az árak szeptemberhez képest.
Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air
Tárgyalnak az Airbusszal.
Váratlan felfedezést tettek a Covid-vakcinákról, nagyszabású vizsgálat készül
Fontos szerepet kaphatnak a daganatterápiában az mRNS-oltások.
Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez
Egy kutatás lerántotta a leplet az Európai Unió legfontosabb eszközéről.
Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal
Megbénítják Oroszország két gigantikus energetikai cégét.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.