Zelenszkij is megszólalt az amerikai szankciókról:
Globál

Zelenszkij is megszólalt az amerikai szankciókról: "még több nyomást kell gyakorolni Moszkvára"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözölte az Egyesült Államok és az Európai Unió új, az orosz energiapiacot célzó szankcióit, amelyeket „nagyon fontos lépésnek” nevezett a háború lezárása felé vezető úton.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megköszönte az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak, hogy megállapodtak az Oroszország elleni új energetikai szankciókról, és "nagyon fontosnak" nevezte azokat - írta meg a Reuters.

Brüsszelben újságíróknak azt is elmondta, hogy lehetséges a tűzszünet az Oroszország által Ukrajna ellen vívott háborúban,

de ennek megvalósításához még több nyomást kell gyakorolni Moszkvára.

Az ukrán elnök viszont kizárta, hogy területi engedményeket tegyen Oroszországnak.

Az Egyesült Államok újabb szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben, fokozva a nyomást az orosz energiaágazatra és korlátozva a Kreml bevételi forrásait, amelyekből háborús gépezetét finanszírozza.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a lépés célja, hogy gyengítse Oroszország gazdasági és katonai képességeit, miközben Washington továbbra is a békés rendezés mellett áll ki. Scott Bessent pénzügyminiszter úgy fogalmazott:

Itt az ideje, hogy leállítsuk a gyilkolást és azonnali tűzszünetet kössünk

- hozzátéve, hogy az Egyesült Államok kész további intézkedéseket hozni, ha szükséges.

