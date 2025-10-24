  • Megjelenítés
Dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót: leállították az egyik egységet
Globál

Dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót: leállították az egyik egységet

Portfolio
Ukrán dróntámadás után leállították a rjazanyi olajfinomító egyik fő nyersolaj-desztilláló egységét; a kapacitás nagyjából egynegyede esett ki.

Oroszország negyedik legnagyobb olajfinomítója,

a Moszkvától délkeletre fekvő rjazanyi üzem október 23-án leállította egyik elsődleges nyersolaj-desztilláló egységét, miután ukrán dróntámadás érte

– közölték iparági források pénteken a Reuters hírügynökséggel.

Ukrajna az utóbbi hetekben fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, miközben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump közvetítésével zajló béketárgyalások nem értek el áttörést.

A helyi hatóságok szerint az akciók több orosz régióban átmeneti üzemanyaghiányt okoztak.

Az ukrán vezérkar csütörtökön közölte, hogy Kijev erői csapást mértek a rjazanyi finomítóra. Oroszországi iparági források a Reutersnek azt mondták, hogy az üzem CDU-4 jelű feldolgozóegységét a támadást követően kitört tűz miatt sürgősen leállították. Az egység kapacitása évi mintegy 4 millió tonna, ami napi körülbelül 80 ezer hordónak felel meg, vagyis a finomító teljes kapacitásának nagyjából egynegyedét adja.

A finomítót tulajdonló Rosznyefty nem reagált a megkeresésekre. A források szerint az üzem továbbra is működik, de csökkentett mennyiségben dolgoz fel nyersolajat. Egyikük szerint néhány szomszédos egységet szintén leállítottak, köztük egy reformert, egy vákuumgázolaj-hidrogénezőt és egy katalitikus krakkolót.

A rjazanyi finomító 2024-ben 13,1 millió tonna nyersolajat dolgozott fel, amelyből 2,3 millió tonna benzint, 3,4 millió tonna dízelt és 4,2 millió tonna fűtőolajat állított elő.

