Dróntámadás érte az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót: leállították az egyik egységet

Oroszország negyedik legnagyobb olajfinomítója,
a Moszkvától délkeletre fekvő rjazanyi üzem október 23-án leállította egyik elsődleges nyersolaj-desztilláló egységét, miután ukrán dróntámadás érte
– közölték iparági források pénteken a Reuters hírügynökséggel.
Ukrajna az utóbbi hetekben fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, miközben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump közvetítésével zajló béketárgyalások nem értek el áttörést.
A helyi hatóságok szerint az akciók több orosz régióban átmeneti üzemanyaghiányt okoztak.
Az ukrán vezérkar csütörtökön közölte, hogy Kijev erői csapást mértek a rjazanyi finomítóra. Oroszországi iparági források a Reutersnek azt mondták, hogy az üzem CDU-4 jelű feldolgozóegységét a támadást követően kitört tűz miatt sürgősen leállították. Az egység kapacitása évi mintegy 4 millió tonna, ami napi körülbelül 80 ezer hordónak felel meg, vagyis a finomító teljes kapacitásának nagyjából egynegyedét adja.
A finomítót tulajdonló Rosznyefty nem reagált a megkeresésekre. A források szerint az üzem továbbra is működik, de csökkentett mennyiségben dolgoz fel nyersolajat. Egyikük szerint néhány szomszédos egységet szintén leállítottak, köztük egy reformert, egy vákuumgázolaj-hidrogénezőt és egy katalitikus krakkolót.
A rjazanyi finomító 2024-ben 13,1 millió tonna nyersolajat dolgozott fel, amelyből 2,3 millió tonna benzint, 3,4 millió tonna dízelt és 4,2 millió tonna fűtőolajat állított elő.
Forrás: Reuters
