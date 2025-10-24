Éledezni kezdett egy több százezer éve szunnyadó vulkán: kitörés küszöbén állhat

A több százezer éve szunnyadó vulkán térségében nyugtalanság jeleit mérték Afganisztánhoz közel

– derül ki egy, a hónap elején a Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent tanulmányból.

A elemzések szerint sem a csapadék, sem a földrengések nem magyarázzák a jelenséget, ezért a kutatók szerint a robbanásos kitörés valószínűsége magas, és akár rövid távon bekövetkezhet.

A vizsgálat arra utal, hogy megváltozott a vulkán sekély zónájának gázáteresztő képessége, és a mélyben eddig nem észlelt magmamozgás indult meg. Ez a kombináció hidrotermális túlnyomás felépüléséhez vezethetett.

A Taftanon gyakori a fumarolikus, azaz gázkiömlési tevékenység, ugyanakkor

a geológiai bizonyítékok szerint jelentősebb kitörés nagyjából 700 ezer éve nem történt.

A Smithsonian Intézet Globális Vulkanizmus Programja úgy tartja, hogy 1902 januárjában és 1993 áprilisában bizonytalan besorolású kitörések fordulhattak elő.

A tűzhányót távoli elhelyezkedése miatt jelenleg nem figyelik olyan szigorúan, mint sok más vulkánt. Számos elzárt, nem monitorozott hegy esetében az űralapú műholdas távérzékelés az egyetlen adatforrás, amely képes észlelni az átmenetet a nyugalmi állapotból az aktivizálódás felé.

A szerzők szerint sürgősen felül kell vizsgálni a Makrán szubdukciós vulkáni ív, az Indiai-óceán mentén mintegy 440 kilométer hosszan húzódó vulkanikus zóna jelenlegi kockázati besorolását, és megfigyelő hálózatokat kell kiépíteni a térségben. Eredményeik alapján a Taftan aktívabb lehet, mint korábban gondolták.

