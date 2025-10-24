  • Megjelenítés
Fellélegezhet Erdogan ellenzéke – Váratlan fordulatot hozhat egy bírósági döntés
Globál

Fellélegezhet Erdogan ellenzéke – Váratlan fordulatot hozhat egy bírósági döntés

Portfolio
Egy török bíróság elutasította a Köztársasági Néppárt (CHP) és elnöke, Özgür Özel ellen indított pert, így a politikus továbbra is maradhat a párt élén. Az ítélet enyhítheti a török ellenzékre nehezedő nyomást – írja a Reuters.

Az ankarai ügy, amely a CHP-t és vezetőjét, Özgür Özelt célozta, egy évig tartó, példátlan jogi offenzíva után zárult le.

A bíróság kimondta, hogy a 2023-as CHP-kongresszus szabálytalanságait állító kereset tárgytalanná vált.

Indoklásában arra hivatkozott, hogy a párt a múlt hónapban tartott rendkívüli kongresszusán ismét bizalmat szavazott Özelnek.

Az ítélet javította a török eszközök megítélését: a Borsa İstanbul vezető indexe több mint 4 százalékkal emelkedett, a líra pedig erősödött a dollárral szemben. Márciusban ezzel szemben beszakadtak a piacok, amikor egy külön eljárásban egy isztambuli bíróság előzetes letartóztatásba helyezte a város polgármesterét, Ekrem İmamoğlut, a párt elnökjelöltjét, Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb politikai riválisát.

Az 51 éves, harcias hangvételéről ismert Özel İmamoğlu őrizetbe vétele óta került reflektorfénybe, és azóta több tucat nagy, kormányellenes utcai demonstrációt vezetett. Ha a bíróság mégis az elmozdítása mellett döntött volna, az

tovább mélyíthette az ellenzék megosztottságát, és növelhette volna Erdoğan esélyét 22 éve tartó hatalma meghosszabbítására.

A centrista CHP tagadta a vele szembeni vádakat. A közvélemény-kutatások szerint a CHP fej fej mellett áll Erdoğan iszlám gyökerű, konzervatív pártjával, az AKP-val. A következő elnökválasztás 2028-ra esedékes, de korábban kellene megtartani, ha Erdoğan újraindulna, tekintettel a mandátumkorlátra.

Ezzel párhuzamosan a CHP több száz tagja és megválasztott tisztségviselője, köztük İmamoğlu, különféle, korrupcióval összefüggő vádemelésekkel néz szembe egy szélesebb, folyamatban lévő eljárássorozat részeként, amelyet a párt átpolitizáltnak és antidemokratikusnak minősít. Erdoğan kormánya ezt visszautasítja, és azt hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás független.

Kapcsolódó cikkünk

Több tízezren vonultak a NATO-hatalom utcáira: politikai puccsot, koholt vádakat emlegetnek

Összeomolhat a többpártrendszer Törökországban

Ellenzéki politikusokat tartóztattak le Törökországban

Címlapkép forrása: Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború katona páncélos katonai jármű
Globál
Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility