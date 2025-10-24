Fellélegezhet Erdogan ellenzéke – Váratlan fordulatot hozhat egy bírósági döntés

Egy török bíróság elutasította a Köztársasági Néppárt (CHP) és elnöke, Özgür Özel ellen indított pert, így a politikus továbbra is maradhat a párt élén. Az ítélet enyhítheti a török ellenzékre nehezedő nyomást – írja a Reuters.

Az ankarai ügy, amely a CHP-t és vezetőjét, Özgür Özelt célozta, egy évig tartó, példátlan jogi offenzíva után zárult le.

A bíróság kimondta, hogy a 2023-as CHP-kongresszus szabálytalanságait állító kereset tárgytalanná vált.

Indoklásában arra hivatkozott, hogy a párt a múlt hónapban tartott rendkívüli kongresszusán ismét bizalmat szavazott Özelnek.

Az ítélet javította a török eszközök megítélését: a Borsa İstanbul vezető indexe több mint 4 százalékkal emelkedett, a líra pedig erősödött a dollárral szemben. Márciusban ezzel szemben beszakadtak a piacok, amikor egy külön eljárásban egy isztambuli bíróság előzetes letartóztatásba helyezte a város polgármesterét, Ekrem İmamoğlut, a párt elnökjelöltjét, Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb politikai riválisát.

Az 51 éves, harcias hangvételéről ismert Özel İmamoğlu őrizetbe vétele óta került reflektorfénybe, és azóta több tucat nagy, kormányellenes utcai demonstrációt vezetett. Ha a bíróság mégis az elmozdítása mellett döntött volna, az

tovább mélyíthette az ellenzék megosztottságát, és növelhette volna Erdoğan esélyét 22 éve tartó hatalma meghosszabbítására.

A centrista CHP tagadta a vele szembeni vádakat. A közvélemény-kutatások szerint a CHP fej fej mellett áll Erdoğan iszlám gyökerű, konzervatív pártjával, az AKP-val. A következő elnökválasztás 2028-ra esedékes, de korábban kellene megtartani, ha Erdoğan újraindulna, tekintettel a mandátumkorlátra.

Ezzel párhuzamosan a CHP több száz tagja és megválasztott tisztségviselője, köztük İmamoğlu, különféle, korrupcióval összefüggő vádemelésekkel néz szembe egy szélesebb, folyamatban lévő eljárássorozat részeként, amelyet a párt átpolitizáltnak és antidemokratikusnak minősít. Erdoğan kormánya ezt visszautasítja, és azt hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatás független.

Címlapkép forrása: Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images

