Feszült pillanatok a Japán-tengernél: vadászgépeket küldtek az orosz nukleáris bombázókra

Korábban az orosz védelmi minisztérium azt jelentette, hogy egy Tu-95MSz bombázó egy másik ország vadászgépei által kisérve rutinjárőrözést folytatott a Japán-tengernél nemzetközi vizek felett.
A japán védelmi minisztérium, amely a katonai repülők útját is megmutatta, már két Tu-95-ös repülőgépről beszélt. Állításuk szerint a bombázók és a vadászgépek a Szado-sziget felé tartottak, amely Japán legnagyobb szigetétől, Honsútól nyugatra található a Japán-tengerben.
Az incidens nem sokkal azelőtt történt, hogy az új japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae a parlamentben bejelentette, célja, hogy a 2027-es céldátum helyett már a jövő márciusban záródó pénzügyi évben elérjék, hogy a GDP 2 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra.
Ugyancsak pénteken Takaicsi Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt válaszüzenetet az X-en, aki gratulált neki kormányfővé választása alkalmából.
A legnagyobb tiszteletemet fejezem ki Zelenszkij elnök úr és az ukrán nép bátorsága iránt, akik nap mint nap szembeszállnak az agresszióval. Bízom abban, hogy a két ország közötti kapcsolatok a különleges globális partnerségünk keretében tovább erősödnek, és várom a Zelenszkij elnökkel való együttműködést
– írta a japán kormányfő.
Japánnak és Oroszországnak a mai napig területi vitáik vannak az északi Kuril-szigetek miatt, melyeket a Szovjetunió a második világháború végén foglalt el. Emiatt Moszkva és Tokió között a mai napig nincs a világháborús konfliktusukat lezáró békeszerződés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
