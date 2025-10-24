  • Megjelenítés
Kínába vezetett volna a német külügyminiszter útja, de nagy meglepetésre lemondták az egészet
Elmarad Johann Wadephul német külügyminiszter eredetileg vasárnapi kezdettel tervezett kínai látogatása – jelentette be a német külügyminisztérium szóvivője.

Az utazást egy későbbi időpontra halasztjuk

– mondta a szóvivő pénteki berlini sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy Németország aggodalommal figyeli a ritkaföldfémek exportjára bevezetett kínai korlátozásokat.

A szóvivő szerint

a látogatás megszervezése során nem sikerült elegendő számú hivatalos találkozót egyeztetni.

Arra a kérdésre, hogy melyik fél mondta le az utazást, nem kívánt válaszolni, ugyanakkor hangsúlyozta:

Berlin sajnálja a fejleményt, tekintettel Kína egyedülálló jelentőségére és Oroszország feletti befolyására az Ukrajna elleni háborúban.

Wadephul lett volna az első német külügyminiszter, aki az új német kormány májusi hivatalba lépése óta Kínába látogat. A miniszter vasárnap indult volna el, és hétfőn, illetve kedden folytatott volna tárgyalásokat Pekingben, de a kínai fél mindeddig csak a Vang Ji külügyminiszterrel való megbeszélését erősítette meg.

Peking korábban bírálta Berlin Tajvan-politikáját, mondván: a status quo fenntartásának szorgalmazása Tajvan függetlenségének elutasítása nélkül a tajvani függetlenségi törekvések támogatásával egyenértékű.

Wadephul többször kritizálta Kínát az indiai-csendes-óceáni térségben folytatott, szerinte egyre határozottabb hegemón törekvése miatt.

Címlapkép forrása: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

