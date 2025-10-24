Még nincs veszve semmi? – Váratlanul az Egyesült Államokba érkezett Putyin fontos embere

A hírtelevízió forrásai szerint Dmitrijev a Trump-kormányzat képviselőivel találkozik Washingtonban, hogy megbeszéléseket folytasson az amerikai-orosz viszonyról.
Az Axios értesülései szerint Dmitrijev szombaton találkozik Steve Witkoff ingatlanmágnással, Trump közel-keleti különmegbízottjával, akit az amerikai elnök az ukrajnai háborúval kapcsolatos békeerőfeszítéseinek elősegítésével is megbízott. Witkoff már több alkalommal személyesen is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Miközben Trump és Putyin múlt hét csütörtökön bejelentették, hogy hamarosan újabb csúcstalálkozóra kerülhet sor közöttük, méghozzá Budapesten, ezen a héten az amerikai fél visszakozott, és a találkozót bizonytalan időpontra elhalasztották. Ráadásul az amerikai elnök szerdán szankciókat vetett ki a Rosznyeft és Lukoil orosz olajvállalatokra. Putyin úgy reagált, nem tesznek semmit nyomás alatt.
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő pénteken azt mondta, Putyin és Trump nyilatkozataiból az következik, hogy a két elnök nem zárja ki egy jövőbeli csúcstalálkozó lehetőségét.
Igen, Trump elnök kijelentette, hogy jelenleg nem gondol a csúcstalálkozó megrendezésére. Ugyanakkor az elmúlt két napban többször megismételte, hogy nem zárja ki egy ilyen csúcstalálkozó megtartását. Ezt a nézetet osztja Putyin elnök is, amit ő maga is elmondott tegnap, amikor a média képviselőivel beszélt
– mondta Peszkov.
A szóvivő megjegyezte, sem Trump, sem Putyin nem akar pusztán a találkozó kedvéért összeülni egymással.
