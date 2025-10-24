Megszólalt a Fehér Ház a budapesti békecsúcsról: „majd egyszer”

A sajtótitkár az orosz Rosznyeftre és Lukoilra kivetett amerikai szankciókról azt mondta, Donald Trump amerikai elnök mindig fenntartotta, hogy amikor időszerű és szükséges, szankciókat vethet ki Oroszországra. Leavitt szerint ez az időpont most érkezett el.
Az elnök már régóta kifejezte csalódottságát Vlagyimir Putyinnal és őszintén szólva mindkét háborús féllel szemben. Mindig azt mondta, hogy egy jó békemegállapodás megkötéséhez mindkét félnek érdekeltnek kell lennie egy jó békemegállapodásban
– fogalmazott a Fehér Ház szóvivője.
Hozzátette, Trump jelenleg nem lát „elég érdeket és elég cselekvést” Oroszország részéről a háború lezárására vonatkozóan.
A két vezető közötti találkozó teljesen nem került le az asztalról
– mondta Leavitt.
Hozzátette:
Az elnök és a teljes kormányzat azt reméli, hogy majd egyszer megtörténhet újra, de biztosak akarunk lenni abban, hogy a találkozónak kézzelfogható, pozitív eredménye lesz, és hogy az elnök nem vesztegeti el az idejét.
Címlapkép forrása: Celal Güne/Anadolu via Getty Images
