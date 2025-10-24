  • Megjelenítés
Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken
Két orosz katonai repülőgép, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as légi utántöltő repülőgép csütörtökön rövid, 18 másodperces behatolást hajtott végre Litvánia légterébe Kalinyingrád felől. A NATO gyorsan reagált, spanyol vezetésű légtérrendészeti egységeket riasztott a célpontok elfogására. Donald Trump amerikai elnök szankciókkal sújtott két orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy reagált, ez nyomásgyakorlás, de Oroszország önmagát becsülő államként nem tesz semmit nyomás alatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Lakóházat ért dróntalálat a Moszkvai területen

Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

A kormányzó szerint a drón egy 13. emeleti lakásba repült be az Izumrudnije Holmi (Smaragddombok) lakóparkban. Három felnőttet és egy gyermeket kórházba szállítottak. Az eltalált házból még a tűzoltók megérkezése előtt hetven ember kimenekült.

Orbán Viktor: a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, de az időpontja kétséges

Péntek reggel Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be a Kossuth Rádióba. A miniszterelnök többek között beszélt az elhalasztott budapesti Trump–Putyin-találkozóról is.

