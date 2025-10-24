Összeveszés után nagy összeborulás? – Több jel is utal arra, hogy Putyin visszaszerezheti régi szövetségese barátságát

Jevgenyij Belouszovot júniusban több munkatársával együtt vették őrizetbe. Csalással, illegális vállalkozással és pénzmosással gyanúsítják. Moszkva törvénytelennek minősítette az újságírók fogva tartását, és bekérette Azerbajdzsán moszkvai képviselőjét, Baku barátságtalan lépéseire hivatkozva.
Baku vizsgálatot indított Szputnyik Azerbajdzsán ellen, miután elrendelte, hogy a tulajdonos, a Roszija Szegodnya zárja be helyi irodáit Azerbajdzsánban.
A feszültség enyhülését jelezheti, hogy Belouszov egyik kollégája, az ügyvezető igazgató, Igor Kartavih a héten kiszabadult azeri házi őrizetéből, és visszatért Oroszországba – jelentette az állami média.
Az újságírók letartóztatása azután történt, hogy két Oroszországban élő azeri orosz rendőrségi őrizetben életét vesztette, ami felháborodást váltott ki Azerbajdzsánban.
A kétoldalú viszony egy tavaly év végi incidens miatt romlott meg:
az orosz légvédelem tévedésből egy azerbajdzsáni utasszállító repülőgépre lőtt Dél-Oroszország felett, és legalább 38 ember életét vesztette.
Azerbajdzsán Kartavihot azt követően engedte szabadon, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tádzsikisztáni csúcstalálkozón találkozott Ilham Alijev azeri elnökkel, és eddig a legnyíltabban elismerte Moszkva felelősségét a légiközlekedési incidensben.
A TASZSZ jelentése szerint
pénteken Putyin telefonbeszélgetést folytatott Alijevvel.
A két fél megerősítette kölcsönös elkötelezettségét a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint a közös projektek megvalósítása iránt, és megállapodtak abban, hogy folytatják a kapcsolatokat különböző szinteken – írta a beszélgetésről az orosz hírügynökség.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Kínába vezetett volna a német külügyminiszter útja, de nagy meglepetésre lemondták az egészet
A hivatalos indoklás szerint nem sikerült elég találkozót leegyeztetni.
Egész Európában az ajtón kopogtat a madárinfluenza – A jelek nem túl kedvezőek
Egy évtizede nem jelent meg ilyen korán ennyi országban.
Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Fellélegezhet Erdogan ellenzéke – Váratlan fordulatot hozhat egy bírósági döntés
Maradhat a posztján Özgür Özel, a Köztársasági Néppárt vezetője.
Zárt ajtók mögött már tudják a választ: bármikor kirobbanhat a következő nagy háború
Sok a bizonytalanság.
Kiadták a figyelmeztetést a viharos szél miatt!
Jelentős mennyiségű csapadékot hozott a hidegfront, és még nincs vége.
Trump ráborította az asztalt Kanadára – Egyetlen reklámfilm vetett véget az amerikai elnök türelmének
Véget érnek a kereskedelmi tárgyalások a két ország között.
Egyetlen kibertámadás 70 éves mélypontra lökte Nagy-Britannia egy teljes iparágát
Történelmi csapást mértek a Jaguar Land Roverre.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod