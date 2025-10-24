  • Megjelenítés
Összeveszés után nagy összeborulás? – Több jel is utal arra, hogy Putyin visszaszerezheti régi szövetségese barátságát
Globál

Összeveszés után nagy összeborulás? – Több jel is utal arra, hogy Putyin visszaszerezheti régi szövetségese barátságát

Portfolio
Egy azeri bíróság a börtönbüntetésből három hónapra házi őrizetbe helyezte Jevgenyij Belouszovot, az orosz tulajdonú Szputnyik Azerbajdzsán főszerkesztőjét – írja a Reuters. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott azeri kollégájával, Ilham Alijevvel. A két esemény azt mutatja, hogy enyhülés állhat be Moszkva és Baku kapcsolatában, amely egy azeri repülőgép tavaly karácsonyi orosz lelövése miatt mérgesedett el.

Jevgenyij Belouszovot júniusban több munkatársával együtt vették őrizetbe. Csalással, illegális vállalkozással és pénzmosással gyanúsítják. Moszkva törvénytelennek minősítette az újságírók fogva tartását, és bekérette Azerbajdzsán moszkvai képviselőjét, Baku barátságtalan lépéseire hivatkozva.

Baku vizsgálatot indított Szputnyik Azerbajdzsán ellen, miután elrendelte, hogy a tulajdonos, a Roszija Szegodnya zárja be helyi irodáit Azerbajdzsánban.

A feszültség enyhülését jelezheti, hogy Belouszov egyik kollégája, az ügyvezető igazgató, Igor Kartavih a héten kiszabadult azeri házi őrizetéből, és visszatért Oroszországba – jelentette az állami média.

Az újságírók letartóztatása azután történt, hogy két Oroszországban élő azeri orosz rendőrségi őrizetben életét vesztette, ami felháborodást váltott ki Azerbajdzsánban.

A kétoldalú viszony egy tavaly év végi incidens miatt romlott meg:

az orosz légvédelem tévedésből egy azerbajdzsáni utasszállító repülőgépre lőtt Dél-Oroszország felett, és legalább 38 ember életét vesztette.

Azerbajdzsán Kartavihot azt követően engedte szabadon, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a tádzsikisztáni csúcstalálkozón találkozott Ilham Alijev azeri elnökkel, és eddig a legnyíltabban elismerte Moszkva felelősségét a légiközlekedési incidensben.

A TASZSZ jelentése szerint

pénteken Putyin telefonbeszélgetést folytatott Alijevvel.

A két fél megerősítette kölcsönös elkötelezettségét a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése, valamint a közös projektek megvalósítása iránt, és megállapodtak abban, hogy folytatják a kapcsolatokat különböző szinteken – írta a beszélgetésről az orosz hírügynökség.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

