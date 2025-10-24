Záporoztak az orosz rakéták Herszonban: legalább két civil meghalt

A városban láthatóan lakóövezeteket is ért találat. A közösségi médiában közzétett felvételeken – köztük állítólag orosz források anyagaiban – több robbanás látható a település nagy területén.

Az Ukrán Belügyminisztérium közlése szerint két ember életét vesztette, további 21-en megsérültek.

A Dnyeper bal partján elterülő Herszon megye továbbra is részben orosz megszállás alatt áll. A régiót, beleértve a megyeszékhelyet is, rendszeresen érik támadások, amelyek során előfordulnak civil áldozatok is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images