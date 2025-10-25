  • Megjelenítés
A háború kezdete óta nem történt ilyen Oroszországban - Váratlanul megroppant az orosz gazdaság húzóereje
A háború kezdete óta nem történt ilyen Oroszországban - Váratlanul megroppant az orosz gazdaság húzóereje

Váratlanul összeomlott a 2022 óta hihetetlen tempóban pörgő orosz hadiipar, sőt több kapcsolódó ágazat stagnált vagy zsugorodott a hivatalos statisztikák szerint - tudósított a RBC Ukraine.

Az orosz hadiipari komplexum növekedése, amely 2022 óta teljes gőzzel dübörgött, lényegében összeomlott. Pedig a háború kezdete óta az állami védelmi megrendelésekre fordított, rendkívül magas kiadások miatt eddig a gazdaság egyik fő hajtóerejének számított.

A Roszstat adatai szerint a háború kezdete óta először stagnáltak vagy zsugorodtak a hadiiparhoz kapcsolódó ágazatok,

amelyek addig majdnem három éven át két számjegyű növekedést produkáltak.

Például az "egyéb közlekedési eszközök" (ide tartoznak a harckocsik és a gyalogsági harcjárművek) gyártása szeptemberben már csak 6%-kal növekedett, míg egy hónappal korábban még 61,2%-os éves emelkedésben volt.

Szeptemberben a teljes orosz védelmi-ipari komplexum (VPK) növekedési üteme megtorpant: augusztus 2,4%-áról 0,4%-ra esett vissza. Orosz bankárok szerint a feldolgozóipari gondok mögött költségvetési korlátok állnak. Úgy vélik, a negyedik negyedévben kiadáscsökkentés jöhet az állami büdzsé céljainak teljesítése érdekében, ami a gazdaság "túlhűtéséhez" vezethet.

Emellett ennél nagyobb gazdasági sokkot is valószínűsítenek az Egyesült Államok új szankciói miatt is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

