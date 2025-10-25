  • Megjelenítés
Az asztalra csapott a világ egyik legnagyobb országának vezetője: nem működik az ENSZ
Az asztalra csapott a világ egyik legnagyobb országának vezetője: nem működik az ENSZ

MTI
Portfolio
Működésképtelennek nevezte az ENSZ-t és más hasonló nemzetközi szervezeteket Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a segítségnyújtás kudarcára hivatkozva a gázai konfliktusban.

Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek

- mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik

- tette hozzá.

Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász között.

Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?

- mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében.

Lula a Délkelet-ázsiai Államok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog. A tervezett megbeszélést Trump is megerősítette.

Úgy gondolom, találkozunk

- mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One kormányzati repülőgépen.

A két államfő között Donald Trump januári újraválasztása óta feszült hangulat az utóbbi időben enyhült.

Az ENSZ szeptemberi közgyűlése alkalmából létrejött találkozón Trump "kiváló kémiai összhangról" beszélt Lulával kapcsolatban. A két 79 éves politikus október elején telefonon beszélt egymással. Trump a beszélgetést "nagyon jónak" minősítette, a brazil elnökség pedig közölte, hogy 30 percig "barátságos hangnemben" diskuráltak egymással.

27 év börtönbüntetésre ítélték Jair Bolsonarót

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

