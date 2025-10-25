Az asztalra csapott a világ egyik legnagyobb országának vezetője: nem működik az ENSZ

Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek
- mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik
- tette hozzá.
Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász között.
Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?
- mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében.
Lula a Délkelet-ázsiai Államok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog. A tervezett megbeszélést Trump is megerősítette.
Úgy gondolom, találkozunk
- mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One kormányzati repülőgépen.
A két államfő között Donald Trump januári újraválasztása óta feszült hangulat az utóbbi időben enyhült.
Az ENSZ szeptemberi közgyűlése alkalmából létrejött találkozón Trump "kiváló kémiai összhangról" beszélt Lulával kapcsolatban. A két 79 éves politikus október elején telefonon beszélt egymással. Trump a beszélgetést "nagyon jónak" minősítette, a brazil elnökség pedig közölte, hogy 30 percig "barátságos hangnemben" diskuráltak egymással.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
