Elsöprő támadást indított Oroszország: az egész frontvonalon hullottak a rettegett FAB-ok, a földdel tették egyenlővé az ukrán állásokat
Elsöprő támadást indított Oroszország: az egész frontvonalon hullottak a rettegett FAB-ok, a földdel tették egyenlővé az ukrán állásokat

Friss jelentések szerint a front szinte minden szakaszán súlyos légicsapásokat hajtott végre az orosz légierő, habár a legtöbb bomba továbbra is a két szorongatott településre, Kupjanszkra és Pokrovszka hullik.

A közösségi médiában terjedő információk szerint az orosz légierő FAB-250 és FAB-500-as irányított bombákkal támadta a front melletti ukrán városokat, súlyos csapásokat mérve az ukrán állásokra. Más, meg nem erősített információk szerint

Pokrovszkra egy nap alatt mintegy 150 légibombát dobtak,

földdel téve egyenlővé az egykori nagyvárost, vagyis annak maradékát.

Az alábbi felvételek egy Pokrovszk, egy Kupjanszk, valamint egy Visneve elleni támadást mutatnak:

Az orosz FAB-bombák lényegében a régi, szovjet „buta bombák” modernizált változatai, amelyekre GPS-navigációs rendszert és szárnyakat szereltek. Így az alapvetően szőnyegbombázásra kifejlesztett fegyverek megnövelt hatótávolsággal és pontossággal rendelkeznek.

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

