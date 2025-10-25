Elsöprő támadást indított Oroszország: az egész frontvonalon hullottak a rettegett FAB-ok, a földdel tették egyenlővé az ukrán állásokat

Friss jelentések szerint a front szinte minden szakaszán súlyos légicsapásokat hajtott végre az orosz légierő, habár a legtöbb bomba továbbra is a két szorongatott településre, Kupjanszkra és Pokrovszka hullik.

A közösségi médiában terjedő információk szerint az orosz légierő FAB-250 és FAB-500-as irányított bombákkal támadta a front melletti ukrán városokat, súlyos csapásokat mérve az ukrán állásokra. Más, meg nem erősített információk szerint

Pokrovszkra egy nap alatt mintegy 150 légibombát dobtak,

földdel téve egyenlővé az egykori nagyvárost, vagyis annak maradékát.

Az alábbi felvételek egy Pokrovszk, egy Kupjanszk, valamint egy Visneve elleni támadást mutatnak:

More Russian airstrikes. 1st- FAB-500s struck a deployment point of Ukraine's 155th mechanized brigade in the city of Pokrovsk. 2nd- FAB-250s struck a deployment point of Ukraine's 116th mechanized brigade near the city of Kupyansk. 3rd- FAB-500s struck a deployment… pic.twitter.com/OAoYV8Afni https://t.co/OAoYV8Afni — Heyman_101 (@SU_57R) October 25, 2025

Az orosz FAB-bombák lényegében a régi, szovjet „buta bombák” modernizált változatai, amelyekre GPS-navigációs rendszert és szárnyakat szereltek. Így az alapvetően szőnyegbombázásra kifejlesztett fegyverek megnövelt hatótávolsággal és pontossággal rendelkeznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images