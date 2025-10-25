  • Megjelenítés
Elüldözték a fiatal tüntetők a 30 milliós ország első emberét, most még az állampolgárságától is megfosztották
Elüldözték a fiatal tüntetők a 30 milliós ország első emberét, most még az állampolgárságától is megfosztották

Madagaszkár új vezetése megfosztotta állampolgárságától az ország megbuktatott és külföldre menekült elnökét, Andry Rajoelinát - jelentette szombaton a helyi sajtó.

A híradás szerint a vonatkozó rendeletet pénteken tették közzé az afrikai szigetország hivatalos lapjában.

Az indoklás szerint Rajoelina 2014 óta rendelkezik francia állampolgársággal is.

A sajtóban idézett rendelet szerint a madagaszkári jog szerint egy másik állampolgárság megszerzésével az érintett automatikusan elveszíti madagaszkári útlevelét. Ugyanakkor az már a 2023. novemberi elnökválasztás előtt ismert volt, hogy Rajoelina megszerezte a francia állampolgárságot. Ellenzéki pártok akkoriban követelték a politikus kizárását a választásból, amelyet bojkottáltak is.

A mintegy 30 millió lakosú szigetországban október közepén vette át a hatalmat a hadsereg, miután a három héten át tartó, főként fiatalok által vezetett kormányellenes tüntetések miatt Rajoelina államfő menekülésre kényszerült.

A katonai hatalomátvétel után Michael Randrianirina ezredes október 17-én letette az elnöki esküt.

A volt francia gyarmaton több puccs és puccskísérlet is lezajlott 1960-as függetlenné válása óta. 2009-ben Rajoelina is egy katonai puccsot követően került hatalomra.

