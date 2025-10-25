Háború és béke: kezdődnek az újabb orosz-amerikai tárgyalások

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
Az orosz diplomata pénteken a Fox News és a CNN hírtelevízióknak adott interjúkban arról tájékoztatott, hogy az ukrajnai háború rendezésének diplomáciai eszközeiről tárgyal az Egyesült Államokban.
A CNN-nek azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közel áll a "diplomáciai megoldáshoz" a háborút tekintve, és kijelentette, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között
Budapesten tervezett találkozót nem törölték, az nem került le a napirendről, de egy későbbi időpontban valósulhat meg.
Kirill Dmitrijev a Fox Newsnak annyit erősített meg, hogy szombaton több amerikai kormányzati tisztségviselővel egyeztet a háború lezárásáról, valamint fontosnak nevezte azt a tényt, hogy a párbeszéd folytatódik.
Egészen biztos, hogy az ukrajnai konfliktus diplomáciai megoldással zárul majd
így arról tárgyalunk, hogy miként tudunk előre lépni" - fogalmazott, hozzátéve: a tárgyalások témái között szerepel az is, hogy az ukrajnai rendezés során az orosz érdekek is érvényre jussanak.
"A megoldást csak Oroszország érdekeinek számításba vételével lehet megtalálni" - hangoztatta, kifejezve azt a reményét, hogy
"észszerű" időkereten belül el lehet érni a háború lezárását.
Kirill Dmitrijev kifejtette, hogy az ukrajnai háborút tekintve az elmúlt időszakban előrelépés történt. Idesorolta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök lépéseinek köszönhetően sikerült elkerülni a konfliktus "harmadik világháborúvá" szélesedését.
Az Oroszországgal szemben hozott szankciókat illetően azt mondta, hogy azok nem járnak jelentős hatással az orosz gazdaságra, ugyanis az orosz kőolajexportra kirótt büntetőintézkedések emelik a világpiaci árat, aminek révén Oroszország mennyiségében ugyan kevesebbet tud értékesíteni, árbevétele ugyanakkor nem csökken a magasabb ár miatt.
"A megoldás nem a szankció, hanem a párbeszéd. A megoldásban Oroszország biztonsági érdekeit is figyelembe kell venni, és ahogyan Trump elnök védelmezi az Egyesült Államok nemzeti érdekeit, úgy Putyin elnök Oroszország nemzeti érdekeit védi, Oroszország számára pedig egzisztenciális kérdés, hogy a NATO ne jelentsen fenyegetést a határainál" - fogalmazott.
Kirill Dmitrijev kijelentette: Oroszország kész tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességének a kérdését pedig az orosz biztonság szempontjából nevezte fontosnak. Megjegyezte, hogy az ukrajnai rendezés során területi kérdéseknek is napirenden kell lenniük, különös tekintettel az orosz nemzetiségűek által lakott térségre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Banki stressztesztek: nagy horderejű könnyítéseket jelentett be a Fed
Fellélegezhetnek a bankok, Biden embere viszont kritizálja a terveket.
Kartellgyanúba keveredtek az osztrák sífelszerelés-gyártók
Vizsgálatot indított az uniós versenyhivatal.
Újranyitotta határátkelőit a balti ország
Miután kiértékelte a biztonsági helyzetet.
A stablecoinok biztosítják majd a jövőben a dollár dominanciáját?
Kérdés, hogy a központi banki digitális valuták (CBDC-k) kiszorítják-e majd a stablecoinokat.
Baleset volt az M1-es autópályán, torlódik a forgalom
Nem javasolja a nézelődést az Útinform.
Csehországban és Szlovákiában terjeszkedik a K&H anyabankja
A lízingpiacon erősítik jelenlétüket.
Hódít a stablecoin, egyre többen fizetnek vele
A lassú bankközi rendszert tudják megkerülni vele a cégek.
Kifakadt az EU pénzügyi biztosa, mert akadályozzák a kormányok a banki összeolvadásokat
Kötelezettségszegési eljárást kaphat a nyakába Olaszország.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.