Kemény döntést hozott Donald Trump Alaszkáról - Megsemmisülhet a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémája

A Trump-kormányzat a környezetvédelmi tiltakozások ellenére is engedélyezte az olaj- és gázfúrások kiterjesztését az alaszkai Északi-sarkvidéki Nemzeti Vadvédelmi Menedék part menti síkságán, és új koncessziós értékesítést hirdet az Alaszkai Nemzeti Kőolaj-tartalékban, miközben zöld utat ad az Ambler Road projektnek is - közölte a The Guardian.

Csütörtökön a belügyminiszter bejelentette, hogy megnyitnak 1,56 millió acre-nyi területet az Északi-sarkvidéki Nemzeti Vadvédelmi Menedék (ANWR) part menti síkságán. Ez a térség számos vadon élő faj, köztük jegesmedvék, karibuk és jávorszarvasok, valamint bálnák és fókák élőhelye.

A tárca közölte, hogy még ezen a télen olaj- és gázkoncessziós értékesítést is tartanak. Ez 2019 óta az első eladás lesz a 93 ezer négyzetkilométernyi (kb. egy magyarországnyi) kiterjedésű rezervátumban.

Emellett a minisztérium újra kiadta a szükséges engedélyeket az Ambler Road projekthez, egy 340 kilométer hosszú, kavicsos út tervéhez. Az útvonal egy szakasza a Délnyugat-Alaszkában fekvő Izembek Nemzeti Vadvédelmi Területen haladna át.

A National Wildlife Refuge Association szerint az új út évente több mint 200 ezer átvonuló madarat és más vadon élő állatot sodorna veszélybe. A projekt több őslakos közösség megélhetését is fenyegeti, amelyek vadászatra és halászatra támaszkodnak a térségben.

Az út ellen legalább 39, Alaszka belső területein fekvő falu és 37 törzs foglalt állást.

A támogatók között vannak Alaszka kongresszusi képviselői, akik szerint az út elengedhetetlen egy 7 milliárd dollár értékű rézlelőhely eléréséhez. Szerintük a nyomvonal más, az ipar számára fontos ásványokhoz, köztük kobalthoz és cinkhez való hozzáférést is biztosítana.

A lépéseket üdvözölve az amerikai belügyminiszter, Doug Burgum úgy fogalmazott:

Első naptól kezdve Trump elnök arra utasított minket, hogy felszabadítsuk Alaszka energia- és erőforrás-potenciálját, miközben tartjuk a szavunkat az állammal és a helyi közösségekkel szemben.

Hozzátette:

A part menti síkság ismételt megnyitásával és a kulcsfontosságú infrastruktúra előmozdításával erősítjük az energiabiztonságot, munkahelyeket teremtünk, támogatjuk az alaszkai közösségeket, és gazdasági növekedést hajtunk az egész államban.

A környezetvédelmi szervezetek kongatják a vészharangot. Az Alaska Wilderness League közleményében kijelentette: Donald Trump az olajvállalatokat az emberek elé helyezte a politikában.

A szervezet szerint a terület teljes part menti síkságának megnyitása a kitermelés előtt

elpusztítaná a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémáját

– a Porcupine-karibucsorda ellőterületét, a jegesmedvék és a vándormadarak létfontosságú élőhelyét.

Hasonló hangnemben bírálta a bejelentést az Earthjustice jogvédő szervezet is. Ügyvédjük, Erik Grafe szerint az északi-sarki olajkitermelés bővítése pótolhatatlan élővilágot és egyedülálló kulturális hagyományokat veszélyeztet.

A Sierra Club úgy fogalmazott:

Ezek a döntések együttesen a lehető legrombolóbb módon taszítják káoszba Alaszka sérülékeny ökoszisztémáit, hosszan tartó környezeti károkat okozva – mindezt a vezérigazgatók profitjának növeléséért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

