Kemény döntést hozott Donald Trump Alaszkáról - Megsemmisülhet a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémája

Csütörtökön a belügyminiszter bejelentette, hogy megnyitnak 1,56 millió acre-nyi területet az Északi-sarkvidéki Nemzeti Vadvédelmi Menedék (ANWR) part menti síkságán. Ez a térség számos vadon élő faj, köztük jegesmedvék, karibuk és jávorszarvasok, valamint bálnák és fókák élőhelye.
A tárca közölte, hogy még ezen a télen olaj- és gázkoncessziós értékesítést is tartanak. Ez 2019 óta az első eladás lesz a 93 ezer négyzetkilométernyi (kb. egy magyarországnyi) kiterjedésű rezervátumban.
Emellett a minisztérium újra kiadta a szükséges engedélyeket az Ambler Road projekthez, egy 340 kilométer hosszú, kavicsos út tervéhez. Az útvonal egy szakasza a Délnyugat-Alaszkában fekvő Izembek Nemzeti Vadvédelmi Területen haladna át.
A National Wildlife Refuge Association szerint az új út évente több mint 200 ezer átvonuló madarat és más vadon élő állatot sodorna veszélybe. A projekt több őslakos közösség megélhetését is fenyegeti, amelyek vadászatra és halászatra támaszkodnak a térségben.
Az út ellen legalább 39, Alaszka belső területein fekvő falu és 37 törzs foglalt állást.
A támogatók között vannak Alaszka kongresszusi képviselői, akik szerint az út elengedhetetlen egy 7 milliárd dollár értékű rézlelőhely eléréséhez. Szerintük a nyomvonal más, az ipar számára fontos ásványokhoz, köztük kobalthoz és cinkhez való hozzáférést is biztosítana.
A lépéseket üdvözölve az amerikai belügyminiszter, Doug Burgum úgy fogalmazott:
Első naptól kezdve Trump elnök arra utasított minket, hogy felszabadítsuk Alaszka energia- és erőforrás-potenciálját, miközben tartjuk a szavunkat az állammal és a helyi közösségekkel szemben.
Hozzátette:
A part menti síkság ismételt megnyitásával és a kulcsfontosságú infrastruktúra előmozdításával erősítjük az energiabiztonságot, munkahelyeket teremtünk, támogatjuk az alaszkai közösségeket, és gazdasági növekedést hajtunk az egész államban.
A környezetvédelmi szervezetek kongatják a vészharangot. Az Alaska Wilderness League közleményében kijelentette: Donald Trump az olajvállalatokat az emberek elé helyezte a politikában.
A szervezet szerint a terület teljes part menti síkságának megnyitása a kitermelés előtt
elpusztítaná a Föld egyik legértékesebb ökoszisztémáját
– a Porcupine-karibucsorda ellőterületét, a jegesmedvék és a vándormadarak létfontosságú élőhelyét.
Hasonló hangnemben bírálta a bejelentést az Earthjustice jogvédő szervezet is. Ügyvédjük, Erik Grafe szerint az északi-sarki olajkitermelés bővítése pótolhatatlan élővilágot és egyedülálló kulturális hagyományokat veszélyeztet.
A Sierra Club úgy fogalmazott:
Ezek a döntések együttesen a lehető legrombolóbb módon taszítják káoszba Alaszka sérülékeny ökoszisztémáit, hosszan tartó környezeti károkat okozva – mindezt a vezérigazgatók profitjának növeléséért.
