Kiderült, miért omlott össze a budapesti csúcstalálkozó lehetősége - Egyetlen apró félreértés vezetett a halasztáshoz
Kiderült, miért omlott össze a budapesti csúcstalálkozó lehetősége - Egyetlen apró félreértés vezetett a halasztáshoz

Nagyon úgy tűnik, Oroszországban félreértették a Trump-adminisztráció szándékait, az orosz külpolitika rugalmatlansága pedig elvezetett oda, hogy az Egyesült Államok lemondja a találkozót. - írta meg a Bloomberg.

Trump hónapokig ellenállt a felhívásoknak, hogy új büntetőintézkedéseket vezessen be Moszkva ellen. Úgy vélte, egy Vlagyimir Putyinnal kötött megállapodással – akár egy gyors, budapesti békecsúcson – lezárható a háború. Ezt a tervet a héten látványosan feladta, és bejelentette az első szankciókat Oroszországgal szemben.

A fordulat hátterében az állt, hogy Marco Rubio külügyminiszter arra a következtetésre jutott: Moszkva érdemben nem változtatott az álláspontján. Az első törésvonalhoz - vagyis a Rubio-Szergej Lavrov találkozó elhalasztásához - is az vezetett, hogy a telefonos egyeztetés során az amerikai miniszter felismerte:

a Kreml újra húzza az időt a tűzszüneti tárgyalásokkal.

Több forrás szerint már az alaszkai csúcson is kisebb zavarok voltak tapasztalhatóak: Steve Witkoff, az amerikai különmegbízott jelentései azt a benyomást keltették az amerikai diplomatákban, hogy Moszkva kész olyan engedményekre, amelyeket valójában nem állt szándékában megtenni.

Az augusztusi csúcs így gyorsan feszültté vált - Putyin az ukrán területekről kezdett alkudozni, mire Donald Trump felhúzta magát, és majdnem otthagyta a tárgyalást.

Tanulva az alaszkai esetből, ezúttal a megelőző egyeztetéseket Marco Rubio folytatta, Szergej Lavrovval. Amerikai tisztviselők abban bíztak, hogy kihasználhatják azt a diplomáciai lendületet, amely az izraeli–hamász konfliktus lezárását célzó tűzszünet tető alá hozása jelentett.

Az elmúlt napokban azonban Oroszország olyan béketervet küldött Washingtonnak, amely visszhangozta korábbi álláspontját, köztük azt a követelést, hogy Ukrajna adjon fel további területeket – mondták a források.

Az Egyesült Államok ismét rádöbbent: Moszkva rugalmatlan, ezért elkaszálták a találkozó ötletét.

Oroszország rugalmatlansága azonban egy félreértésből is fakadt: a gyors amerikai kapcsolatfelvétel miatt az orosz tisztviselők azt feltételezték, Donald Trump megenyhült, és elfogadta a Donbász feladására vonatkozó orosz követelést. Egy nappal később azonban, miután Trump találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, megismételte: tűzszünetet akar a jelenlegi frontvonalak mentén.

Lavrov a telefonhívás során felhívta a figyelmet az ellentmondásra, de a félreértések tisztázása egyben azt is jelentette:

a csúcstalálkozó előkészületei ezzel gyakorlatilag szétestek.

Sem Donald Trump, sem Marco Rubio nem zárta ki további egyeztetések lehetőségét, sőt az amerikai elnök pont azt hangsúlyozta, a találkozóra a későbbiekben bármikor sor kerülhet. Ehhez azonban nagyobb rugalmasságra van szükség Moszkvától.

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

