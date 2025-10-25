Kimondta Donald Trump: ismét szívesen kezet rázna a világ legsötétebb diktatúrájának vezetőjével

Igen. Ha lennének olyan kedvesek továbbadni a hírt, én nyitott vagyok rá
- nyilatkozta az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak, majd hozzátette: "Remek kapcsolatom volt Kimmel."
Trump 2019-ben történelmet írt, amikor legelső hivatalban lévő amerikai elnökként belépett Észak-Korea területére, ahol kezet is fogott kim dzsongunnal
A republikánus elnök ázsiai körútja Malajziát, Japánt és Dél-Koreát érinti a terv szerint. Trump több országvezetővel találkozik, köztük Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akivel kereskedelmi tárgyalásokat fog folytatni a korábban bejelentett amerikai vámok nyomán.
Arra a kérdésre, elismerné-e Észak-Koreát hivatalos nukleáris hatalomként, Trump úgy felelt:
Szerintem afféle nukleáris hatalom... Sok nukleáris fegyverük van, ezt megmondhatom.
Kim Dzsongun korábban kifejezte, nyitott lenne egy újabb találkozóra Trumppal, feltéve, hogy az Egyesült Államok felhagy azon "abszurd" követelésével, hogy Észak-Korea mondjon le az atomfegyvereiről.
Még mindig jó emlékeim vannak Trump elnökről
- idézte az észak-koreai állami média Kimet a múlt hónapban.
Csong Dongjong dél-koreai egyesítési miniszter az AFP-nek azt mondta,
"jelentős" esélyt lát arra, hogy Trump és kim találkozzon,
amíg Trump Dél-Koreában tartózkodik az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) találkozója idején. Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor hűtötte a kedélyeket, mondván, ilyen találkozó nem szerepel Trump programjában.
Trump első ázsiai megállója Malajzia lesz, ahová vasárnap reggel érkezik, hogy részt vegyen a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján. Várhatóan szerdán érkezik meg a dél-koreai Puszanba az APEC-csúcs előtt. A kettő között találkozni fog Szanae Takaicsi új japán miniszterelnökkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
10 nap alatt a feje tetejére állt a magyar áram- és gázfelhasználás
Mutatjuk, mi történt.
Háború és béke: kezdődnek az újabb orosz-amerikai tárgyalások
Nem törölték a Budapestre tervezett találkozót - mondta Dmitrijev.
Óvóhelyre menekült a német gazdasági miniszter
Megrázó élmény volt számára.
Meglátogatta a frontot az orosz vezérikari főnök, nagy sikerekről beszélt
Valerij Geraszimov megnézte a katonákat.
Újabb magyar városban nyílhat McDonald's, megosztja a hír a lakosságot
A diákmunkásoknak biztosan jó lenne.
Olasz külügyminiszter: Nem telepítünk légvédelmi rendszert Ukrajnába
A béke pártján állnak, mint fogalmazott.
Sorra döntik a rekordokat a világ hedge fundjai, nagyon jó évük van
Szeptember végén 8464 fedezeti alapot tartottak nyilván.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.