  • Megjelenítés
Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök
Globál

Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

MTI
|
Portfolio
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy "kitalált egy háborút" a latin-amerikai ország ellen.

Televíziós beszédében Nicolás Maduro kijelentette, Washington "közönséges, bűnös és teljes mértékben hazug" narratívát talált ki hazája ellen, ahol, mint hangsúlyozta, nem foglalkoznak kokacserje termesztésével és nem állítanak elő kokaint. Hozzátette, hogy Caracas sikeresen fel fogja számolni a szomszédos Kolumbia kábítószer-kereskedelmének alig mintegy öt százalékát kitevő, Venezuelába áramló részét.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.

A latin-amerikai ország védelmi minisztere, Vladimir Padrino López szintén elítélte az amerikai erők tevékenységét a térségben, amit "az utóbbi száz év legnagyobb fenyegetésének" nevezett.

A tárcavezető és az elnök is mindazonáltal hangsúlyozta: Caracas nem kíván konfliktusba bonyolódni.

Békét akarunk

- szögezték le.

Maduro korábban azt is Washington szemére vetette, hogy a műveletekkel burkoltan a venezuelai kormányzat megdöntésére törekszik.

Ahogy azt az USA és a dél-amerikai Venezuela között egyre inkább eszkalálódó helyzettel foglalkozó elemzésünkben részletesesen is megírtuk: Donald Trump, példátlan mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze Venezuela partjainál. A térségben tartózkodik jelenleg nagyjából egy tucat hadihajó, több mint 3000 tengerészgyalogos, 20 vadászbombázó és számos, partraszállásra specializált jármű. Legutóbb pedig az Egyesült Államok legnagyobb és legmodernebb repülőgép-hordozóját, a USS Gerald R. Ford-ot is a térségbe vezényelték.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta a parancsot az Egyesült Államok: útnak indul a világ legnagyobb hadihajója

Küszöbön a háború: hamarosan kiderülhet, mit tudnak az amerikai haderő ellen a legmodernebb orosz fegyverek

Elkészültek a háborús tervek: felvonultak az amerikai hadihajók, bármikor indulhat a támadás

Kimondták: ez már több mint egyszerű izmozás, Donald Trump elnököt akar buktatni

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-822739536-éghajlat-fény-fotózás-hegy-időjárás-nap-természet-vulkán-éghajlat-fény-fotózás-hegy-időjárás-nap-természet-vulkán
Globál
Éledezni kezdett egy több százezer éve szunnyadó vulkán: kitörés küszöbén állhat
Pénzcentrum
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility