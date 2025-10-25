Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök

A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében; azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy "kitalált egy háborút" a latin-amerikai ország ellen.

Televíziós beszédében Nicolás Maduro kijelentette, Washington "közönséges, bűnös és teljes mértékben hazug" narratívát talált ki hazája ellen, ahol, mint hangsúlyozta, nem foglalkoznak kokacserje termesztésével és nem állítanak elő kokaint. Hozzátette, hogy Caracas sikeresen fel fogja számolni a szomszédos Kolumbia kábítószer-kereskedelmének alig mintegy öt százalékát kitevő, Venezuelába áramló részét.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több támadást hajtott végre a Dél- és Közép-Amerikához közeli nemzetközi vizeken feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A célpontok többsége venezuelai illetőségű volt.

A latin-amerikai ország védelmi minisztere, Vladimir Padrino López szintén elítélte az amerikai erők tevékenységét a térségben, amit "az utóbbi száz év legnagyobb fenyegetésének" nevezett.

A tárcavezető és az elnök is mindazonáltal hangsúlyozta: Caracas nem kíván konfliktusba bonyolódni.

Békét akarunk

- szögezték le.

Maduro to Trump in English:Not war, not war. Yes peace, yes peace.No crazy war, please, please, please. pic.twitter.com/VPmhiAYRvg https://t.co/VPmhiAYRvg — Clash Report (@clashreport) October 24, 2025

Maduro korábban azt is Washington szemére vetette, hogy a műveletekkel burkoltan a venezuelai kormányzat megdöntésére törekszik.

Ahogy azt az USA és a dél-amerikai Venezuela között egyre inkább eszkalálódó helyzettel foglalkozó elemzésünkben részletesesen is megírtuk: Donald Trump, példátlan mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze Venezuela partjainál. A térségben tartózkodik jelenleg nagyjából egy tucat hadihajó, több mint 3000 tengerészgyalogos, 20 vadászbombázó és számos, partraszállásra specializált jármű. Legutóbb pedig az Egyesült Államok legnagyobb és legmodernebb repülőgép-hordozóját, a USS Gerald R. Ford-ot is a térségbe vezényelték.

