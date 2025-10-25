  • Megjelenítés
Küszöbön a nyílt háború – Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom
MTI
Portfolio
A pakisztáni védelmi miniszter szombaton "nyílt háborúval" fenyegette meg Afganisztánt a tálib vezetéssel Isztambulban folytatott tárgyalások kudarca esetén.

Ha nem sikerül megegyezésre jutni velük, fennáll a nyílt háború lehetősége

- hangoztatta Havadzsa Muhammad Aszif a pakisztáni televízióban közvetített beszédében.

Láttam azonban, hogy békét akarnak

- fűzte hozzá.

Pakisztán és Afganisztán október 19-én azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsen a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Aszif szerint a fegyvernyugvást a felek egyelőre betartják.

Szombaton tárgyalások indultak Isztambulban, hogy megakadályozzák az erőszak újabb fellángolását. A tartósabb rendezés reményében folytatott megbeszélések vasárnap is folytatódnak.

Afganisztán és Pakisztán viszonya szeptemberben mérgesedett el.

A két ország között nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a pakisztáni légierő légicsapásokat mért afganisztáni célpontokra, a konfliktusban többen – köztük civilek – vesztették életüket.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényeteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetnek, Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

