Leleplező videó: orosz páncélosokkal tömött vonat indult Ukrajna irányába, ez pedig egyetlen dolgot jelenthet

Friss videó terjed arról, hogy egy T-72A harckocsikkal tömött vonat mozog Oroszországon belül, a célja vélhetően az UralVagonZavod gyára, ahol felújítják a páncélosokat, mielőtt a frontra küldik őket.

A közösségi médiában kezdett terjedni a felvétel arról, hogy az oroszok nagy mennyiségű T-72A típusú harckocsit vettek ki a raktárakból, amely jelenleg az UralVagonZavod gyáraiba tart. Itt a páncélosokat felújítják, felszerelik a modern harcterekhez szükséges kiegészítő páncélzatokkal, majd vélhetően az ukrán frontra küldik őket.

Video circulating online of a trainload of Russian T-72A tanks being brought out of storage heading to Russia`s Uralvagonzavod plant for refurbishment. These tanks are from the 1970s & are very costly to refurbish & upgrade which gives an idea how desperate Russia is for armor pic.twitter.com/uMofVVCPMg https://t.co/uMofVVCPMg — raging545 (@raging545) October 23, 2025

A T-72A „Ural” harckocsikat 1979 és 1985 között gyártották, ezután állt szolgálatba modernebb variánsa, a T-72B. Ezen harckocsik mozgatása pedig egyetlen dologra utalhat: a raktárak kifogytak a jó, valamint elfogadható állapotban lévő, modernebb B variánsokból,

így Oroszország kénytelen még korábbi verziókkal foglalkozni.

Elemzők szerint ez megnyújthatja az egy harckocsira szánt felújítási időt, amely egyben azt is jelenti, hogy vélhetően csökkeni fog Moszkva gyártási kapacitása. A háború menetére ugyanakkor ez csak hónapok múlva gyakorolhat bármiféle hatást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images