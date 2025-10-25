  • Megjelenítés
Leleplező videó: orosz páncélosokkal tömött vonat indult Ukrajna irányába, ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Leleplező videó: orosz páncélosokkal tömött vonat indult Ukrajna irányába, ez pedig egyetlen dolgot jelenthet

Friss videó terjed arról, hogy egy T-72A harckocsikkal tömött vonat mozog Oroszországon belül, a célja vélhetően az UralVagonZavod gyára, ahol felújítják a páncélosokat, mielőtt a frontra küldik őket.

A közösségi médiában kezdett terjedni a felvétel arról, hogy az oroszok nagy mennyiségű T-72A típusú harckocsit vettek ki a raktárakból, amely jelenleg az UralVagonZavod gyáraiba tart. Itt a páncélosokat felújítják, felszerelik a modern harcterekhez szükséges kiegészítő páncélzatokkal, majd vélhetően az ukrán frontra küldik őket.

A T-72A „Ural” harckocsikat 1979 és 1985 között gyártották, ezután állt szolgálatba modernebb variánsa, a T-72B. Ezen harckocsik mozgatása pedig egyetlen dologra utalhat: a raktárak kifogytak a jó, valamint elfogadható állapotban lévő, modernebb B variánsokból,

így Oroszország kénytelen még korábbi verziókkal foglalkozni.

Elemzők szerint ez megnyújthatja az egy harckocsira szánt felújítási időt, amely egyben azt is jelenti, hogy vélhetően csökkeni fog Moszkva gyártási kapacitása. A háború menetére ugyanakkor ez csak hónapok múlva gyakorolhat bármiféle hatást.

Képességei határán billeg Oroszország? Friss jelentés mond lesújtó véleményt az orosz haderő állapotáról

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

