Máris beütöttek Trump szankciói Moszkvának - Súlyos döntést hozott Oroszország megbízható partnere

India legnagyobb olajipari vállalata, az orosz beszerzéseiről ismert Reliance Industries közölte, hogy tudomásul vette az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által nemrég bejelentett korlátozásokat az Oroszországból származó nyersolaj importjára és a finomított termékek Európába irányuló exportjára.
A vállalat hozzátette, hogy maradéktalanul elkötelezett az érvényes szankciók és szabályozások betartása mellett, ezért
minden kereskedelmi műveletét az új követelményekhez igazítja.
A közelmúltban a vállalat több millió hordó olajat vásárolt a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból, miután Washington szankciókat vetett a Rosznyeftre ,valamint a Lukoilra. Tette mindezt úgy, hogy a Reliance idén India legnagyobb orosz olajimportőrének számított.
A Bloomberg értesülései szerint az Oroszország Ukrajna elleni invázióját követően meredeken megugró, Indiába irányuló orosz olajszállítások az Egyesült Államok Rosznyefttel és a Lukoillal szembeni szankciói nyomán csökkennek, és hamarosan szinte nullára eshetnek.
Címlapkép forrása: Shutterstock
