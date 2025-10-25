  • Megjelenítés
Még csak most jöhet az igazi feketeleves – Trump újabb szankciókkal sújthatja Putyint, de először Európán lenne a sor
Globál

Még csak most jöhet az igazi feketeleves – Trump újabb szankciókkal sújthatja Putyint, de először Európán lenne a sor

Portfolio
Az Egyesült Államok további szankciókat készít elő Oroszország kulcságazatai ellen arra az esetre, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök minduntalan halogatná az ukrajnai háború lezárását. Ám Washington szeretné, ha először Európa növelné a nyomást a Kremlön - tudta meg a Reuters két forrásból.

Az Egyesült Államok emellett támogatását fejezte ki az európai kollégák felé annak kapcsán, hogy

az EU a befagyasztott orosz vagyontárgyak felhasználásával vásároljon Kijevnek amerikai fegyvereket.

Két amerikai tisztviselő szerint Washingtonban szintén egyeztetések indultak meg arról, hogy akár az Egyesült Államokban tárolt orosz pénzeszközöket is felhasználhatják Ukrajna támogatására. Az közel sem világos, hogy a terv megvalósul-e a közeljövőben.

Mindenesetre az amerikai kormányzat potenciális eszköztára tovább bővülhet, miután Donald Trump amerikai elnök szerdán – januári hivatalba lépése óta először –

szankciókat rendelt el Oroszországgal szemben.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint az lenne a legjobb, ha a következő nagy lépést Európa tenné meg Moszkvával szemben, ami érkezhetne egy újabb szankciós csomag vagy vámemelés formájában.

Egy másik amerikai forrás úgy véli, Trump most pár hétig szünetet tarthat, amíg felméri Oroszország reakcióját a szerdai bejelentésre.

Az akkori amerikai szankciók a Lukoilt és a Rosznyeftet célozták.

Az intézkedés több mint 2 dolláros olajár-emelkedést váltott ki, annak árnyékában pedig jelentős kínai és indiai felvásárlók is más források után néztek.

Kapcsolódó cikkünk

Máris beütöttek Trump szankciói Moszkvának - Súlyos döntést hozott Oroszország megbízható partnere

Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön

Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj

Kína leállítja az orosz olaj vásárlását az amerikai szankciók miatt

Ami a következőket illeti, napirenden lehetnek az orosz bankszektort, valamint az olaj piacra juttatásához szükséges infrastruktúrát sújtó amerikai intézkedések is. Az ukrán diplomaták múlt héten új szankciós javaslatokkal érkeztek Washingtonba, a tárgyalásokon pedig felmerült az is, hogy

minden orosz bankot vágjanak le az amerikai partnerekkel folytatott dolláralapú műveletekről.

Azt nem tudni a Reuters forrásai szerint, hogy mennyire veszik komolyan Washingtonban a kijevi ötleteket.

Az amerikai szenátusban mindeközben ismét nekifuthatnak egy régóta falnak ütközött, kétpárti szankciós törvénycsomag elfogadtatásának. Trump állítólag nyitott ennek is a támogatására, de aligha kerül sor kongresszusi szavazásra ebben a hónapban.

Washington ugyanakkor fokozza a nyomást Európán, hogy még erősebben szorítsa sarokba Moszkvát. Az amerikai szankciók bejelentésekor Scott Bessent pénzügyminiszter arra ösztönözte az EU-t, hogy tekintse mintának az ő lépésüket.

Egy magas rangú uniós tisztviselő azonban arra figyelmeztetett:

az EU számára nehezebb teljes körű szankciókat kivetni a Lukoilra, mint az Egyesült Államoknak,

mivel a vállalat szorosan be van ágyazódva az európai gazdaságba. A Lukoil Bulgáriában és Romániában is tulajdonol finomítókat, és kiterjedt kiskereskedelmi benzinkúthálózattal bír a kontinensünkön.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Háború és béke: kezdődnek az újabb orosz-amerikai tárgyalások

Óvóhelyre menekült a német gazdasági miniszter

Meglátogatta a frontot az orosz vezérikari főnök, nagy sikerekről beszélt

Olasz külügyminiszter: Nem telepítünk légvédelmi rendszert Ukrajnába

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukran-haboru-ukrajna-orszorszag-pokrovszk-bekerites-erodvaros
Globál
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility