Még csak most jöhet az igazi feketeleves – Trump újabb szankciókkal sújthatja Putyint, de először Európán lenne a sor

Az Egyesült Államok emellett támogatását fejezte ki az európai kollégák felé annak kapcsán, hogy
az EU a befagyasztott orosz vagyontárgyak felhasználásával vásároljon Kijevnek amerikai fegyvereket.
Két amerikai tisztviselő szerint Washingtonban szintén egyeztetések indultak meg arról, hogy akár az Egyesült Államokban tárolt orosz pénzeszközöket is felhasználhatják Ukrajna támogatására. Az közel sem világos, hogy a terv megvalósul-e a közeljövőben.
Mindenesetre az amerikai kormányzat potenciális eszköztára tovább bővülhet, miután Donald Trump amerikai elnök szerdán – januári hivatalba lépése óta először –
szankciókat rendelt el Oroszországgal szemben.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint az lenne a legjobb, ha a következő nagy lépést Európa tenné meg Moszkvával szemben, ami érkezhetne egy újabb szankciós csomag vagy vámemelés formájában.
Egy másik amerikai forrás úgy véli, Trump most pár hétig szünetet tarthat, amíg felméri Oroszország reakcióját a szerdai bejelentésre.
Az akkori amerikai szankciók a Lukoilt és a Rosznyeftet célozták.
Az intézkedés több mint 2 dolláros olajár-emelkedést váltott ki, annak árnyékában pedig jelentős kínai és indiai felvásárlók is más források után néztek.
Ami a következőket illeti, napirenden lehetnek az orosz bankszektort, valamint az olaj piacra juttatásához szükséges infrastruktúrát sújtó amerikai intézkedések is. Az ukrán diplomaták múlt héten új szankciós javaslatokkal érkeztek Washingtonba, a tárgyalásokon pedig felmerült az is, hogy
minden orosz bankot vágjanak le az amerikai partnerekkel folytatott dolláralapú műveletekről.
Azt nem tudni a Reuters forrásai szerint, hogy mennyire veszik komolyan Washingtonban a kijevi ötleteket.
Az amerikai szenátusban mindeközben ismét nekifuthatnak egy régóta falnak ütközött, kétpárti szankciós törvénycsomag elfogadtatásának. Trump állítólag nyitott ennek is a támogatására, de aligha kerül sor kongresszusi szavazásra ebben a hónapban.
Washington ugyanakkor fokozza a nyomást Európán, hogy még erősebben szorítsa sarokba Moszkvát. Az amerikai szankciók bejelentésekor Scott Bessent pénzügyminiszter arra ösztönözte az EU-t, hogy tekintse mintának az ő lépésüket.
Egy magas rangú uniós tisztviselő azonban arra figyelmeztetett:
az EU számára nehezebb teljes körű szankciókat kivetni a Lukoilra, mint az Egyesült Államoknak,
mivel a vállalat szorosan be van ágyazódva az európai gazdaságba. A Lukoil Bulgáriában és Romániában is tulajdonol finomítókat, és kiterjedt kiskereskedelmi benzinkúthálózattal bír a kontinensünkön.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
