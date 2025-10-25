Meglátogatta a frontot az orosz vezérikari főnök, nagy sikerekről beszélt

Frontlátogatáson méltatta a donyecki offenzíva sikereit Valerij Geraszimov, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek vezérkari főnöke szombaton.

A moszkvai védelmi tárca beszámolója szerint a tábornok meghallgatta a Centr haderőcsoport előrehozott parancsnokságai tisztviselőinek jelentéseit, kiemelve a "Donyecki Népköztársaság felszabadításában" elért sikereket, és feladatokat tűzött ki a további teendőket illetően. A védelmi minisztérium szombati hadijelentése szerint a "különleges hadművelet" övezetében

több mint 1385 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca tájékoztatást adott arról is, hogy "válaszul Ukrajna polgári célpontok ellen elkövetett terrorista támadásaira Oroszország területén, ma éjjel az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői csoportos támadást mértek nagy hatótávolságú, földi indítású precíziós fegyverekkel, valamint csapásmérő drónokkal Ukrajna hadiipari komplexumához tartozó vállalatokra és az energetikai infrastruktúrára, amely annak működését biztosítja". A közlemény szerint a csapás céljait elérték, az összes kijelölt objektumot megsemmisítették.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált ukrán katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egyebek mellett két irányított légibombát, 281 drónt, Neptun nagy hatótávolságú, partvédelmi irányított rakéták indítóállását, valamint szállító és utántöltő járművét.

Az Ukrajnával határos Belgorod megye felett a helyi műveleti stáb adatai szerint 35 különböző típusú ukrán drónt lőttek le, miután az ukrán hadsereg eltalálta és megrongálta a belgorodi víztározó gátját, árvízveszélyt idézve elő, nagyjából ezer helyi lakost fenyegetve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images