Nagy bejelentést tett a NATO keleti bástyájának erős embere – Azt is leszögezte, hol kell keresni az igazi ellenséget
Globál

Nagy bejelentést tett a NATO keleti bástyájának erős embere – Azt is leszögezte, hol kell keresni az igazi ellenséget

MTI
Polgári Koalíció néven párttá egyesül a lengyel kormányfrakció három tömörülése - jelentették be szombati varsói nagygyűlésükön. Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform (PO), valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevű két kisebb párt összeolvadásából jön létre.

Donald Tusk (címlapképünkön) a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédben a kormány sikereiről beszélt, és kijelentette: az eddigi jó eredményeket azok veszélyeztetik, akik

Németországban vagy Hollandiában nagyobb fenyegetést látnak, mint Oroszországban.

A kormányfő ezzel arra a beszédre célzott, amelyet előző nap Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt elnöke mondott a Jog és Igazságosság (PiS) kongresszusán. Kaczynski fontosnak nevezte a lengyel-amerikai együttműködést és az Amerika-központú geopolitikai modellt, azzal érvelve, hogy

az Egyesült Államok nem veszélyezteti Lengyelország szuverenitását, míg Németország, Franciaország és az "európai bürokrácia" igen.

Tusk úgy ítélte meg, hogy a PiS számára "Európa, az Európai Unió, Németország és Franciaország a fő ellenség". Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy Kaczynski pártja számára "a legnagyobb problémát a (lengyelek) szabadsága jelenti" - fogalmazott a kormányfő.

Kaczynski az X-en azt írta: a PiS a szombaton záruló kétnapos programkonferenciáján a lengyelek életkörülményeinek javításáról tanácskozik, míg a PO "nevet változtat, hogy propagandaszempontokból javítson a közkedveltségi felmérésekben elért eredményein".

A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart. Ennek időpontját nem jelentették be.

Polgári Koalíció (KO) néven 2018-ban már létrejött egy választási szövetség a PO-val az élén, 2019 óta pedig a PO vezette parlamenti frakció is ilyen néven szerepel. A frakciónak a Zöldek is tagja, amely azonban bejelentette: nem lesz része az új pártnak, mindazonáltal továbbra is együtt működik vele a parlamentben.

A lengyel kormánykoalíciónak a KO mellett két kisebb partner, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 párt is része.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

