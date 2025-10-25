Nagy bejelentést tett a NATO keleti bástyájának erős embere – Azt is leszögezte, hol kell keresni az igazi ellenséget

Donald Tusk (címlapképünkön) a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédben a kormány sikereiről beszélt, és kijelentette: az eddigi jó eredményeket azok veszélyeztetik, akik
Németországban vagy Hollandiában nagyobb fenyegetést látnak, mint Oroszországban.
A kormányfő ezzel arra a beszédre célzott, amelyet előző nap Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt elnöke mondott a Jog és Igazságosság (PiS) kongresszusán. Kaczynski fontosnak nevezte a lengyel-amerikai együttműködést és az Amerika-központú geopolitikai modellt, azzal érvelve, hogy
az Egyesült Államok nem veszélyezteti Lengyelország szuverenitását, míg Németország, Franciaország és az "európai bürokrácia" igen.
Tusk úgy ítélte meg, hogy a PiS számára "Európa, az Európai Unió, Németország és Franciaország a fő ellenség". Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy Kaczynski pártja számára "a legnagyobb problémát a (lengyelek) szabadsága jelenti" - fogalmazott a kormányfő.
Kaczynski az X-en azt írta: a PiS a szombaton záruló kétnapos programkonferenciáján a lengyelek életkörülményeinek javításáról tanácskozik, míg a PO "nevet változtat, hogy propagandaszempontokból javítson a közkedveltségi felmérésekben elért eredményein".
A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart. Ennek időpontját nem jelentették be.
Polgári Koalíció (KO) néven 2018-ban már létrejött egy választási szövetség a PO-val az élén, 2019 óta pedig a PO vezette parlamenti frakció is ilyen néven szerepel. A frakciónak a Zöldek is tagja, amely azonban bejelentette: nem lesz része az új pártnak, mindazonáltal továbbra is együtt működik vele a parlamentben.
A lengyel kormánykoalíciónak a KO mellett két kisebb partner, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 párt is része.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
