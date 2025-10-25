"Nem végeztem" – Hiába a vereség, nem adja fel Trump korábbi ellenfele, ismét indulhat a Fehér Házért

Az Egyesült Államok első női alelnöke kijelentette,

"lehetséges", hogy egyszer még elnök lesz belőle.

Kamala Harris emellett biztosnak vélte, hogy "még az ő életében" fog nő költözni a Fehér Házba.

A BBC szerint a mostani az eddigi legerősebb jel arra, hogy a Donald Trumppal szemben elszenvedett vereség után Harris 2028-ban újra ringbe szállhat. A demokrata politikus elmondta, még nem hozott döntést, de látja még a saját politikai jövőjét.

Nem végeztem. Egész pályafutásom a szolgálatról szólt, és ez a csontjaimban van

- mondta. Arra, hogy a fogadások még a hollywoodi színészt, Dwayne "The Rock" Johnsont is előrébb sorolják a demokrata elnökjelölt-aspiránsok versenyében, mint őt, úgy reagált:

ha a felmérésekre hallgattam volna, az első hivatalomért sem indultam volna el, a másodikért sem, és most biztosan nem ülnék itt.

A BBC műsorában

Harris "zsarnoknak" bélyegezte Trumpot,

és azt állította, hogy a kampányban tett figyelmeztetései beigazolódtak. Szerinte a republikánus elnök ígéretének megfelelően "fegyverként" használja az igazságügyi mnisztériumot, erre példaként azt említette, hogy az ABC felfüggesztette Jimmy Kimmelt, miután a humorista tréfát űzött a jobboldali influenszer, Charlie Kirk halálára adott republikánus reakcióból.

Annyira sértődékeny, hogy még egy viccben elhangzott kritikát sem tudott elviselni, és megpróbált bezáratni egy egész médiavállalatot

- fogalmazott a volt kaliforniai szenátor.

Harris bírálta az amerikai üzleti élet szereplőit és egyes intézményeket is, amelyek szerinte túlságosan készségesek az elnök akaratával szemben.

Sokan már a legelső naptól kapituláltak, térdre ereszkedtek egy zsarnok lába előtt – szerintem sok okból: mert a hatalom közelében akarnak maradni, mert jóváhagyást remélnek egy üzleti összeolvadásra, vagy el akarnak kerülni egy vizsgálatot

- vélekedett Harris, aki a vereséget elsősorban a kampánya rövidségére fogta, Joe Biden utolsó pillanatos visszalépését követően ugyanis csupán 107 napja maradt az elnökválasztás napjáig. (A volt demokrata alelnök most promotált memoárja is a "107 nap" címet kapta.) Harris emellett rendszerint emlékezetet arra, hogy az országos szavazatarányban mindössze 1,5% volt a különbség Trump és közte.

A Trump-féle Fehér Ház elutasítóan reagált Harris megjegyzéseire.

Amikor Kamala Harris földcsuszamlásszerűen elveszítette a választást, fognia kellett volna az adást – az amerikaiak nem kérnek az abszurd hazugságaiból. Vagy megértette talán, és ezért panaszkodik tovább külföldi lapoknak

- közölte Abigail Jackson fehér házi szóvivő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images