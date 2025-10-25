Nemsokára találkozik a két nagyhatalom vezetője, szóba kerül az orosz-ukrán háború lezárása is

A Hszinhua hivatalos hírügynökség beszámolója szerint szombat reggel Kuala Lumpurban tárgyalóasztalhoz ült Kína és az Egyesült Államok küldöttsége. A kínai delegációt Ho Li-feng miniszterelnök-helyettes vezeti. Az egyeztetéseken Li Cseng-kang kereskedelmi miniszterhelyettes és Liao Min pénzügyminiszter-helyettes is részt vesz. Az amerikai delegációt Scott Bessent pénzügyminiszter irányítja.
Ho és Bessent feladata, hogy mérsékeljék a kölcsönös feszültséget, és előkészítsék a várható csütörtöki egyeztetést Hszi Csin-ping és Donald Trump között. A találkozó az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés vezetői csúcsának margóján valósulhat meg Dél-Koreában.
Donald Trump közölte, sok megbeszélnivalójuk van, és számít arra, hogy mindkét fél engedményeket tesz.
Nekik engedményeket kell tenniük. Gondolom, mi is fogunk. 157%-os vámtételnél tartunk velük szemben. Nem hiszem, hogy ez fenntartható számukra, és szeretném ezt csökkenteni, mi pedig bizonyos dolgokat várunk tőlük
– mondta pénteken újságíróknak az Air Force One fedélzetén.
Trump jelezte: kész meghosszabbítani a kínai termékekre vonatkozó magasabb vámok emelésének szüneteltetését, ha Hszi újraindítja az amerikai szójabab vásárlását, fellép a fentanil ellen, és enyhíti a ritkaföldfém-kivitel korlátozásait.
Október elején Trump bírálta Peking tervét a ritkaföldfémekre vonatkozó ellenőrzések kiterjesztéséről, és kilátásba helyezte a kínai árukra kivetendő rendkívül magas vámtarifát. Azt is jelezte, hogy akár lemondja első személyes találkozóját Hszivel azóta, hogy idén visszatért a Fehér Házba.
A tét a november 10-én lejáró – hacsak nem hosszabbítják meg – kereskedelmi fegyverszünet sorsa.
A hónapok óta tartó törékeny stabilitást az utóbbi hetekben megingatta, hogy Washington kiterjesztett bizonyos technológiai korlátozásokat, és illeték beszedését javasolta kínai hajóktól, ha azok amerikai kikötőkbe lépnek.
Kína párhuzamos lépésekkel reagált, és szigorúbb exportellenőrzéseket vázolt fel a ritkaföldfémekre és más kritikus nyersanyagokra.
Kínát is bevonnák az orosz-ukrán háború lezárásába
A sajtótájékoztatón Trumpot arról is kérdezték, hogy Kínának lesz-e szerepe az orosz-ukrán háború lezárásában. Válaszul az amerikai elnök kijelentette: szeretné, ha Peking nyomást gyakorolna Moszkvára.
Nos, nagyon szeretném, ha Kína segítene nekünk Oroszországgal kapcsolatban. Szeretném, ha Kína segítene nekünk. Mint tudják, jó a kapcsolatom Hszi elnökkel. Azt hiszem, jó üzleteket fogunk kötni. Az egyik kérdés Oroszország és Ukrajna kapcsolata lesz
– mondta Trump. Hozzátette: a kínai elnök is azt szeretné, hogy véget érjen a háború.
Találkozó a rettegett diktátorral
Teljes mértékben nyitott vagyok" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel
- jelentette ki az amerikai elnök.
Donald Trump nyilatkozatában hangsúlyozta: "nagyon jól kijön" a kommunista ország vezetőjével. Előző elnöki ciklusa idején Trump háromszor találkozott személyesen Kim Dzsongünnel: először 2018-ban Szingapúrban, majd 2019-ben Hanoiban, utána pedig a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben.
