  • Megjelenítés
Olasz külügyminiszter: Nem telepítünk légvédelmi rendszert Ukrajnába
Globál

Olasz külügyminiszter: Nem telepítünk légvédelmi rendszert Ukrajnába

MTI
Olaszország támogatja Ukrajnát, de nem áll háborúban Oroszországgal - hangoztatta Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter szombaton hangsúlyozva, hogy Róma nem ad Samp/T közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert Kijevnek.

Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország az ukrajnai háború kezdete óta nem szállított hosszú hatótávolságú rakétákat Kijevnek. Ami a Samp/T légvédelmi rendszert illeti, Antonio Tajani közölte, hogy egyelőre semmilyen terv sincsen arra, hogy azt Ukrajnába telepítenék.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

"Továbbra is támogatjuk Ukrajnát minden tekintetben, politikai, pénzügyi és katonai eszközökkel, de hangsúlyozzuk, hogy nem állunk háborúban az Oroszországi Föderációval. Ukrajna függetlenségét kívánjuk elérni, tűzszünetben reménykedve, ahogyan azt az Egyesült Államok javasolta (...)

a béke útját követjük

- mondta Tajani újságírói kérdésekre válaszolva Torinóban, ahol pártja, a Hajrá Olaszország! országos találkozója zajlik.

Korábban az olasz védelmi tárca cáfolta azt a külföldi sajtóban közölt értesülést, miszerint Róma a Samp/T rendszerhez tartozó rakétákat és lövedékeket szállít Ukrajnába. A minisztérium közölte, hogy 2022 februárja óta már tizenegy olasz fegyverszállítmányt adtak át Ukrajnának, és a következő időszakban várható a tizenkettedik elindítása, de a szállítmányok tartalma titkosított.

Giorgia Meloni miniszterelnök a római parlamentben október 22-én kijelentette, hogy

teljes mértékben támogatják Kijevet, de Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába.

Címlapkép forrása: Eliano Imperato/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukran-haboru-ukrajna-orszorszag-pokrovszk-bekerites-erodvaros
Globál
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility