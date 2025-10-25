Olasz külügyminiszter: Nem telepítünk légvédelmi rendszert Ukrajnába

Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország az ukrajnai háború kezdete óta nem szállított hosszú hatótávolságú rakétákat Kijevnek. Ami a Samp/T légvédelmi rendszert illeti, Antonio Tajani közölte, hogy egyelőre semmilyen terv sincsen arra, hogy azt Ukrajnába telepítenék.
"Továbbra is támogatjuk Ukrajnát minden tekintetben, politikai, pénzügyi és katonai eszközökkel, de hangsúlyozzuk, hogy nem állunk háborúban az Oroszországi Föderációval. Ukrajna függetlenségét kívánjuk elérni, tűzszünetben reménykedve, ahogyan azt az Egyesült Államok javasolta (...)
a béke útját követjük
- mondta Tajani újságírói kérdésekre válaszolva Torinóban, ahol pártja, a Hajrá Olaszország! országos találkozója zajlik.
Korábban az olasz védelmi tárca cáfolta azt a külföldi sajtóban közölt értesülést, miszerint Róma a Samp/T rendszerhez tartozó rakétákat és lövedékeket szállít Ukrajnába. A minisztérium közölte, hogy 2022 februárja óta már tizenegy olasz fegyverszállítmányt adtak át Ukrajnának, és a következő időszakban várható a tizenkettedik elindítása, de a szállítmányok tartalma titkosított.
Giorgia Meloni miniszterelnök a római parlamentben október 22-én kijelentette, hogy
teljes mértékben támogatják Kijevet, de Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába.
Címlapkép forrása: Eliano Imperato/Anadolu via Getty Images
