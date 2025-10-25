Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme, összeroppant az orosz hadiipar - Percről percre tudósításunk az ukrán háborúról szombaton

Újabb légi fenyegetés miatt kellett lezárni a balti ország reptereit - Ezúttal Oroszország szövetségese volt a ludas
Fehéroroszországból érkező légi fenyegetés miatt Litvánia ideiglenesen lezárta a két legfontosabb repülőterét. Szombati jelentések szerint a légtérben 3 darab, cigarettacsempészetre használt meteorológiai ballon bukkant fel. A vilniusi és a kaunasi légikikötő bezárását követően a hatóságok a két utolsó fehérorosz határátkelőt is lezárták szombatig, magyar idő szerint 12:00-ig. Ez már a hét második hasonló incidense - közölte a LRT.
Nemsokára találkozik a két nagyhatalom vezetője, szóba kerül az orosz-ukrán háború lezárása is
Megkezdődtek az amerikai–kínai tárgyalások a közelgő vezetői csúcs előtt, a gazdasági egyezmények mellett szóba kerül az orosz-ukrán háború lezárása is - jelentette a Bloomberg.
A háború kezdete óta nem történt ilyen Oroszországban - Váratlanul megroppant az orosz gazdaság húzóereje
Váratlanul összeomlott a 2022 óta hihetetlen tempóban pörgő orosz hadiipar, sőt több kapcsolódó ágazat stagnált vagy zsugorodott a hivatalos statisztikák szerint - tudósított a RBC Ukraine.
Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme - Szinte teljesen magukra maradtak az ukrán katonák
Kritikus helyzet alakult ki Pokrovszkban, ahol most már legalább 250 orosz katona tartózkodik, akik tűzharcokban vesznek részt és ukrán katonákat ölnek meg. Az ukrán logisztika lényegében megszűnt az ostromlott erődvárosban, mivel az égboltot szinte teljes egészében az orosz drónok ellenőrzik - írták meg ukrán források.
Elképesztő számokat produkáltak, és ez még csak a kezdet lehet.
Többen már a fegyvert is letették.
Közeleg az újabb háború - Már békéért könyörög a fenyegetett elnök
Gyülekeznek az amerikai csapatok.
„Láttuk, hogy tömeges inaktív profil lép be, vásárol, chatel” – ádáz küzdelem zajlik az adathalász botok ellen
Elképesztő történetek a vintedes vagy marketplace-s csalások színfalai mögül.
A káros vegyi anyagok menedékévé tette a Brexit Nagy-Britanniát
Az EU-kilépés óta London enyhít, Brüsszel szigorít a környezetvédelmi szabályokon.
Óraátállítás 2025: kezdődik a téli időszámítás
Hiába döntöttek az óraátállítás eltörléséről, még mindig tekergetjük.
Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a legújabb javaslatok
Nem finomkodtak a nyugdíjszakértők.
Éledezni kezdett egy több százezer éve szunnyadó vulkán: kitörés küszöbén állhat
Vizsgálatot sürgetnek a tudósok.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod