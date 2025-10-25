Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme - Szinte teljesen magukra maradtak az ukrán katonák

Kritikus helyzet alakult ki Pokrovszkban, ahol most már legalább 250 orosz katona tartózkodik, akik tűzharcokban vesznek részt és ukrán katonákat ölnek meg. Az ukrán logisztika lényegében megszűnt az ostromlott erődvárosban, mivel az égboltot szinte teljes egészében az orosz drónok ellenőrzik - írták meg ukrán források.

Két, a városban harcoló tiszt szerint az orosz erők már több támaszpontot is létrehoztak a városban és környékén. Ez a kb. 250 főnyi katonaság célzottan vadászik az ukrán drónkezelőkre, valamint tűzharcba bocsátkoznak a saját tüzérségi és páncéltörő egységeikkel.

A gyalogság gyakorlatilag el van vágva a parancsnokságtól. Rádión halljuk őket, és drónokkal próbálunk vizet eljuttatni hozzájuk. Szinte minden utcán harcok folynak, naponta vannak veszteségeink

- nyilatkozta egy ukrán tiszt. Hozzátette: a rotáció, és a sebesültek evakuálása szinte teljesen lehetetlen, a városban lévő egységek 2-3 hónapja vannak a pozícióikban.

Sok ukrán védelmi pozíció már az orosz vonalakon túl helyezkedik el

- egyesek vagy teljesen kiürültek, vagy sebesültek próbálják tartani magukat a bekerítésben.

A térségben a logisztika jelenti a legnagyobb problémát: a katonáknak 10-15 kilométert kell gyalogolniuk lőszerrel, drónokkal és ellátmánnyal megrakodva, miközben az útvonalat folyamatosan figyelik az orosz FPV drónok. Még rosszabb a helyzet Pokrovszk külvárosában, Mirnohradban, ide 20 kilométeres út vezet.

Ez egyben azt is jelenti, ha Pokrovszk elesik, a Mirnohradban harcoló ukrán katonákat bekerítik.

"A dolgok a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak. Pokrovszk túl gyorsan omlik össze, gyorsabban, mint amire számítottunk. Ha Pokrovszk elesik, a mirnohrádi egységeknek nem lesz kiút. Az elesetteket sem tudjuk már kimenteni" - mondta egy másik tiszt.

Julian Röpcke, német OSINT-elemző már arról számolt be, hogy a város központjában több ukrán katona is letette a fegyvert, és magadta magát a feléjük repülő orosz drónoknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images