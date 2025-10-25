Összeomlás szélén az ukrán erődváros védelme - Szinte teljesen magukra maradtak az ukrán katonák

Két, a városban harcoló tiszt szerint az orosz erők már több támaszpontot is létrehoztak a városban és környékén. Ez a kb. 250 főnyi katonaság célzottan vadászik az ukrán drónkezelőkre, valamint tűzharcba bocsátkoznak a saját tüzérségi és páncéltörő egységeikkel.
A gyalogság gyakorlatilag el van vágva a parancsnokságtól. Rádión halljuk őket, és drónokkal próbálunk vizet eljuttatni hozzájuk. Szinte minden utcán harcok folynak, naponta vannak veszteségeink
- nyilatkozta egy ukrán tiszt. Hozzátette: a rotáció, és a sebesültek evakuálása szinte teljesen lehetetlen, a városban lévő egységek 2-3 hónapja vannak a pozícióikban.
Sok ukrán védelmi pozíció már az orosz vonalakon túl helyezkedik el
- egyesek vagy teljesen kiürültek, vagy sebesültek próbálják tartani magukat a bekerítésben.
A térségben a logisztika jelenti a legnagyobb problémát: a katonáknak 10-15 kilométert kell gyalogolniuk lőszerrel, drónokkal és ellátmánnyal megrakodva, miközben az útvonalat folyamatosan figyelik az orosz FPV drónok. Még rosszabb a helyzet Pokrovszk külvárosában, Mirnohradban, ide 20 kilométeres út vezet.
Ez egyben azt is jelenti, ha Pokrovszk elesik, a Mirnohradban harcoló ukrán katonákat bekerítik.
"A dolgok a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak. Pokrovszk túl gyorsan omlik össze, gyorsabban, mint amire számítottunk. Ha Pokrovszk elesik, a mirnohrádi egységeknek nem lesz kiút. Az elesetteket sem tudjuk már kimenteni" - mondta egy másik tiszt.
Julian Röpcke, német OSINT-elemző már arról számolt be, hogy a város központjában több ukrán katona is letette a fegyvert, és magadta magát a feléjük repülő orosz drónoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
