Óvóhelyre menekült a német gazdasági miniszter

Óvóhelyen kellett menedéket keresnie Katherina Reiche német gazdasági miniszternek kijevi látogatása során a szombatra virradóra bekövetkezett orosz légicsapások miatt.

Szombati sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy

ez megrázó élmény volt számára, de sajnos hozzátartozik az ukránok mindennapjaihoz.

"Ez az éjszaka újfent világosan megmutatta nekem, hogy az orosz légicsapások az ukrán lakosság megtörését szolgálják" - hangoztatta a német tárcavezető, aki egy gazdasági küldöttség élén érkezett pénteken Kijevbe.

Az ukrán fővárosra mért éjszakai légicsapásban a legfrissebb adatok szerint

legkevesebb két ember vesztette életét, és 13-an megsebesültek.

Reiche veszélyesnek nevezte az energetikai és fűtési infrastruktúrára mért csapásokat a tél beállta előtt, s Németország segítségét ígérte a megrongált, illetve elpusztított létesítmények újjáépítésében.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök azzal vádolta Oroszországot, hogy "humanitárius katasztrófát akar előidézni Ukrajnában a tél beköszöntéhez időzítve".

